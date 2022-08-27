Artık yeni yeşil, gri oldu!

Son zamanlarda market reyonlarında plastik şişelerin rengi dikkatinizi çekti mi? Eskisi kadar şeffaf değiller değil mi? Griye çalıyor renkleri... Artık ambalajlar değişiyor ve yakından bakarsanız, içeceklerin bazıları yeni stil şişelerde. Bu, bazı içecek üreticilerinin plastik krizini ele alma girişiminin bir parçası. Şirketler, en yaygın olarak PET olan geri dönüştürülmüş bir alternatife geçerek kullandıkları yeni plastik miktarını azaltmaya başladı. Yenileri yerine eskilerini geri dönüştürüyorlar. Haliyle rengi de farklı oluyor. Geri dönüştürülmüş plastik, işlenmemiş plastikten yüzde 79 daha az bir karbon ayak izine sahip.Ama bu konuya çevreci kesimlerden yaklaşım farklı. Onlar, "Masum pazarlamanın en iyi örneklerinden biri yüzde 100 geri dönüştürülebilir plastikten yapılmış ambalajlar" diyor ve ekliyor: "1950'den beri üretilen plastiğin yüzde 90'ı geri dönüştürülmedi. Ayrıca, plastik ambalajlar geri dönüştürüldüğünde gerçekten 'geri dönüştürülmüş' olmuyor; 'aşağı' dönüştürülüyor". Bunun anlamı şu; eski plastikten yeni bir plastik ambalaj yapılmıyor; bunun yerine geri dönüştürülebilir olmayan, geri dönüşümü sağlanamayacak daha düşük kaliteli ya da daha az değerli ürünler elde etmek için işlemden geçiriliyor. Yani marketlerdeki ambalajlar değişiyor ama atılacak daha çok adım var.