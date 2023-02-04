Tatil sonrası okula uyum nasıl sağlanır?

Yarıyıl tatilinin son günleri, pazartesi tüm ebeveynler çocuklarını okula yollayacak. Tatil nasıl geçti? diye bir soru sorsam, eminin çocuklar başka anneler başka cevaplar verecektir. Yorucuydu, eğlenceliydi, çocuklar de için fazlaca özgürdü diyebiliriz. Çünkü okul boyunca disipline etmeye çalıştığımız tüm düzenimiz alt üst oldu. Ortada ne uyku saati kaldı, ne tabletle oynama süresi ne de yemek saatleri... Sadece bizim evde değil, görüştüğüm tüm annelerde durum aynı. Bir de çalışan anneyse, evde olmadığı zaman dilimlerinde anneanne tarafından tüm özgürlüklere beyaz bayrak çıkarılmış oldu bile... Sahi, ne yapacağız da tekrar dokuzda yatıp sabah altıda kalkacak bu çocuklar! Yemek saatlerini düzene sokmam mümkün olacak mı? Adeta sabit bit organları haline gelen telefon ve tabletlere nasıl sınır getireceğiz? Yani sevgili anneler, yarın bizim için zor bir gün! Gece saat 12'den önce yatmayan çocuğumuzla dokuzda yatması için mücadele edeceğiz. Ödevlerini yapmadıysa bugün son çıkış sayılır, yapması için sürekli masaya oturtacağız. Tableti elinden bırakıp yemek yemesi için dil dökeceğiz... Anlayacağınız, bu hafta sonu halimiz harap! Çocuklar için de kolay değil. Çok da kendimizi yıpratmamız için uzmanlardan tavsiye aldım. Bu iki günü nasıl geçirmemiz gerektiğini, tatil dönüşü çocukların okula uyumu için neler yapılması gerektiğini onlardan dinledim. Şimdi sizinle de paylaşmak istiyorum.Her ne kadar tekrar düzen kurmak için baskı yapmadan durmak zor olsa da uzmanlar baskı yapmama konusunda uyarıyor: "Ödevlerini yap, erken uyu, okul açılıyor tablet oynamak yok... gibi uyarılar yapmayın, tatil zaten çok kısa. Okula gitmek çocuğun zaten sorumluluğu, okullar açılınca her şey rayına oturacaktır."Okulu ilk haftası çocuklar için zor olacaktır. Bu yüzden anlayışlı olmak lazım. Çocuğu azarlamak, sürekli hatırlatma yapmak yerine sevgi göstermek daha iyi gelecektir. İlk hafta geçtikten sonra zaten okul düzenine tekrar alışacaklar. Kalp kırmaya ve stres yapmaya gerek yok.Hepimiz, çocuğumuzun iyiliğini düşündüğümüz için baskıcı ya da sert anne-baba olarak görünüyoruz aslında. Ancak uzmanlar, özellikle akademik olarak eksiği olduğunu düşündüğünüz çocuğunuz için yeni dönemi planlayın diyorlar. Ders çalışma saati, oyun ya da ekran saati hangisi? Hangi derslere çalışmaya öncelik vermeli? Bunları birlikte planlayarak başarıya ulaşmak mümkün.Okuldan eve gelen çocuğa hemen ödev konusunda baskı yapmak en önemli yanlışlardan biri. Zaten okul, disiplinli bir ortam. Eve gelince çocuğa dinlenmek için zaman vermek gerek. Oyunun da çocuk için bir ihtiyaç olduğunu göz ardı etmemek lazım. Oyun oynamak gereksiz zaman harcamak anlamına gelmez. Dinlenme, ödev ve oyun üçgenini dengeli ve verimli planlamak lazım.Memorial Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'nın bu yıl ki konusu, "Hayalimdeki doğa." Yarışma, geleceğimiz olan çocukların yaşamayı hayal ettikleri doğayı resmetmelerini, bu sayede doğayı koruma ve sürdürülebilir bir gelecek konusunda farkındalığı artırarak, renklerin ve sanatın iyileştirici gücüyle hayallerini yansıtmalarını amaçlıyor. Türkiye ve yurt dışından katılıma açık olan yarışmada, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategori bulunuyor. resimler, 35 cmX50 cm ölçülerinde resim kağıdına, pastel boya ile yapılacak. Resimlerim sağ arka köşesine yarışmacının adı, yaşı, okulu, velisinin adı sayadı ve telefonu yazılmalı. Yarışmaya katılmak isteyenler, resimlerini 1 Nisan 2023 tarihine kadar Memorial Ataşehir, Bahçelievler, Şişli, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Dicle, kayseri hastaneleri ile Memorial Hizmet Hastanesi'ne elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekiyor. Bisiklet, tablet, kulaklık gibi hediyelerin verileceği yarışmanın kazananları 17 Nisan'da açıklanacak.