Deprem bölgesinde yarını kodlayan çocuklar yetişiyor

Türkiye Vodafone Vakfı, yedi yıldır yürüttüğü Yarını Kodlayanlar projesini, "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" adıyla deprem bölgesine taşıdı. Biz de Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ile bir araya geldik ve bu önemli projenin detaylarını kendisinden dinledik. Süel, "Bu projeyle amacımız, depremden etkilenen çocuklarımızın psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak ve teknolojiyle bağlantılarını sıcak tutmak; böylece, geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmak. Çocuklarımızın psikolojik olarak toparlanmalarına destek olmak ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak istiyoruz" diyor.- Öncelikle, hepimizin başı sağ olsun. Vodafone Türkiye ailesi olarak, otuz bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Depremi haber alır almaz hemen Türkiye Vodafone Vakfı olarak biz de yaralara nasıl merhem olabiliriz diye düşündük. İlk etapta temel ihtiyaçlara yönelik bağış ve desteklerde bulunduk. Bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için kamu tarafından yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarına aktarılmak üzere 25 milyon lira değerinde bağış fonu oluşturduk. Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye iftar verdik. Şimdi de afet bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına, bölgenin yeniden kalkınmasına destek olmak için çalışıyoruz. Sadece bugünü değil yarını da düşünerek bölgeye uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir çalışmalara odaklandık. Önceliği, depremlerden en çok etkilenen grup olduğuna inandığımız çocuklarımıza verdik. Onlar için bir yandan teknoloji eğitimi alıp bir yandan da sosyalleşebilecekleri, böylece kendilerini iyi hissedecekleri ve tekrar hayata bağlanacakları özel ortamlar oluşturmak istedik. Çocukların teknoloji okuryazarlığını artırmayı hedeflediğimiz Yarını Kodlayanlar projesini bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık ve Habitat Derneği ile birlikte "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek"adıyla bir alt proje başlattık. Bu projeyle amacımız, depremden etkilenen çocuklarımızın psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak ve teknolojiyle bağlantılarını sıcak tutmak; böylece, geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmak.- Kodlama eğitimlerimizin odağınıdeprem bölgesine kaydırdık.Halihazırda sunduğumuz kodlamaeğitimlerinin yanı sıra depremsonrası sürecin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak projemizibölgeye uyarladık. Çocuklarımızınpsikososyal açıdan desteklenmesineyönelik etkinlikler ekledik. YarınıKodlayanlar kapsamında verdiğimizeğitimler, çocuklarımızınkodlama konusunda becerileriniartırmanın yanı sıra kodlama öğrenmeyeyönelik motivasyonlarını,geleceğe dair motivasyonlarını vekendilerine olan güvenini de olumluetkiliyor.Çocuklarla ilgili sonuçlara baktığımızda: Projemizdeki çocukların yüzde 79'u daha önce herhangi bir kodlama eğitimi almadığını ve eğitimlerden önce kodlamayı bilmediğini söylüyor. Bu anlamda "Yarını Kodlayanlar", çocuklarımızın kodlamayla ilk defa tanışmasını sağlayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Çocuklarımızdaki en büyük değişim 21. yüzyıl yetkinliklerinde oluyor; bu noktada yüzde 33'lük bir artış söz konusu. Özetle, eğitimlerimiz, çocuklarımızın kodlama konusunda becerilerini artırmanın yanı sıra kodlama öğrenmeye yönelik motivasyonlarını, geleceğe dair motivasyonlarını ve kendilerine olan güvenini de olumlu etkiliyor. Diğer yandan, yarattığımız sosyal etkiyi de ölçüyoruz. Buna göre, proje kapsamında son bir yılda elde ettiğimiz toplam sosyal değeri yaklaşık 14 milyon TL olarak hesapladık. Başka bir deyişle, "Yarını Kodlayanlar" projesine yaptığımız her 1 TL'lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal getiri sağladı. Bu sonuçlar bizler için önemli bir memnuniyet ve motivasyon kaynağı. Hem toplumsal hem de ekonomik gelişim anlamında ne kadar önemli bir iş yaptığımızın göstergesi.- Çocukların dijital yeteneklerini geliştirebilmesinin, gündemlerine geleceğin mesleklerini taşımasının farklı bir pencere açtığını, bu fikri çocuklara yalnızca aşılamanın bile çok önemli bir sosyal yatırım olduğunu düşünüyoruz. Projemize katılan ve katılacak çocuklarımızın ülkemizin dijital geleceğinde öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de vakfımızın ana misyonu, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital yetkinliklerini artırmak olacak.