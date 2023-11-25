7/24 şehirde yaşam

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği "Don Giovanni" Operası, 30 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda prömiyer yapıyor. Avusturyalı müzik dehası, Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Don Giovanni" ve opera literatürünün başyapıtları arasında üst sıralarda gösterilen eser, kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, çapkın bir İspanyol asilzade olan Don Giovanni adındaki efsanevi karakterin maceralarını anlatıyor. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor.İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenen "İtalyan Sinemasıyla Buluşma", çağdaş İtalyan sinemasının en yeni ve dikkat çeken yapımlarını 27 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul'a getiriyor. İtalya'nın son dönem sinemasına ışık tutarak, dünya festivallerine damga vuran ve büyük beğeni toplayan filmleri izleme fırsatı sunan seçkide bu yıl toplam sekiz yapımın Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. 14. İtalyan Sinemasıyla Buluşma, 27 Kasım Pazartesi akşamı İtalyan Kültür Merkezi'nin Tiyatro Salonu'nda İtalya'nın Oscar adayı, Matteo Garrone imzalı "Kaptan Benim" filminin gösterimiyle başlayacak.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri Türk Müziği Konserleri'ne Kasım ayında "Alaeddin Yavaşca ve Hocaları" konseriyle devam ediyor. Sinan Sipahi koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın anısına saygıyla düzenlenen, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel'in yaptığı konser serisinin bu ayki misafir solistleri, Alaeddin Yavaşca'nın öğrencileri Çiğdem Yarkın ve Bekir Ünlüataer olacak. Konser, yarın saat 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda dinleyicilerle buluşacak.Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu'nun canlandırdığı, işlerinde çok başarılı, eğitim almış bir cerrahla bir mimarın tıkanmış evliliklerinden yola çıkarak sevgiyi tazelemenin yolları üstüne düşünen güldürü "Bir Yastıkta" AKM Tiyatro Salonu'nda 1 Aralık Cuma günü saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Bir yastıkta kocamak için yola çıkan çiftin, evlilik tökezleyince yollarını ayırıp sonra yeniden bir araya gelmelerinin öyküsünü anlatıyor.Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kendi bestelerinden oluşan repertuvarı ile 28 Kasım'da ENKA Oditoryumu'na konuk olacak. Görsev'e sahnede eşlik edecek olan değerli sanatçılar kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman ve saksafonda Engin Recepoğulları, müzikseverlere dinamik performansları ve yüksek enerjileri ile unutulmaz bir caz gecesi yaşatacak. Gecede Kerem Görsev'in "Lost Ghost" adlı yeni albümünden eserler de seslendirilecek.Türkiye'de ilk defa tiyatro sahnesine taşınan, İbrahim Çiçek'in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen'in rol aldığı "Balina" oyunu, etkileyici hikayesiyle tiyatroseverlerden yoğun ilgi görüyor. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahnelenen oyunun 27-28-29 Kasım temsillerinden sonra 7-8-11-26 ve 27 Aralık tarihleri satışa çıktı. Oyun özellikle, Arıkan'ın başarılı performansıyla çok konuşuluyor.Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması 'Türkiye Innovation Week' kapsamında sergilenen 11 dijital sergi ve enstalasyonu görmek için bugün son gün. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte; Mustafa Kemal Atatürk'e ait hatıraların yapay zeka uzmanları ve dijital sanatçılar tarafından veri heykeline dönüştürüldüğü ''Bir Hayalin İnşası' dijital enstalasyonu üç gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.