Yaz eğlencesi kabusa dönmesin

Yaz tatilini yarıladık. Çocuklarla güneş, havuz, deniz ve tabiatın tadını çıkarıyoruz. Ancak gerek köylerimizde gerekse yazlıklarda çeşitli hastalıklar peşimizi bırakmıyor. Bunların başında güneş yanıkları, der, hastalıkları ve alerjiler geliyor. Peki, bunlardan nasıl korunacağız, başımıza gelince nasıl hareket edeceğiz? Tüm sorularımızı, Özel İstanbul Şafak Hastanesi, dermatoloji uzmanı Marziyeh Javadpour'a sorduk.Rekreasyonel su hastalıkları; deri, kulak, göz, sindirim solunum ve nörolojik sistemlerde çeşitli enfeksiyonlar kendini gösterir. Deri hastalıklarından molluskum kontagiozum, siğil, mantar hastalıkları, bazı viral ve bakteriyel hastalıklar sayılabilir. Sıcak hava ile artan terleme yaz aylarında mantar üremesine sebep olur. Aşırı miktarda klor duyarlı bazı kişilerde ciltte tahrişe neden olabiliyor. Hijyenik olmayan ortamlarda impetigo, uyuz gibi hastalıklar bulaşabilir.Açık yaranız varsa girmemeniz veya su geçirmeyen bandaj kullanmak.Islak mayoları hemen çıkararak.Bağışıklığı zayıf olan bireylerin havuza girmemesi.Havuz suyunun PH'ı ve serbest klor veya Brom konsantrasyonunun doğru olduğundan emin olmak lazım.Havuza girmeden ayakları antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi lazım ve duş alıp temiz girdiğimizde havuzun temizliğini ve bulaşıcı bazı hastalıkların önlenmesine yardımcı olabiliriz.Havuzdan çıkar çıkmaz çocuğumuza duş aldırıp hemen kurulamak bazı bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için önemlidir.Güneş yanıkları güneşe uygun olmayan şekilde maruziyetten dolayı gelişir ve genellikle 2-4 saat sonra belirtiler başlar ve 24 saatte maksimuma ulaşır. Ciltte yanma, kızarıklık, kaşıntı ve ağrılı lezyonlar ile belirtiler ortaya çıkar. Bazen deri gergin ve şiddetli güneş yanıklarında 2.derece yanık şeklinde su toplayabilecek şekilde oluşabilir.Yanık bölgesine yoğurt, diş macunu, yağlı ve yoğun kremler uygulanmaz!Su toplayan yanıklarda lezyonları patlatmak enfeksiyon riskini arttıracağı için kaçınmanız gerekir! GÜNEŞ YANIĞINDAN NASIL KORUNMALIYIZ?Bol sıvı tüketimi önemlidir.Ağrı kesici alınır.Cildinizi nemlendirin, Aloe Vera veya papatya içeren ürünler, iltihap giderici etkiye sahiptir ve yanığın iyileşmesini hızlandırır.Saat 10-16 arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız.Dışarıda vücudunuzu örten giysiler geniş kenarlı şapkalar ve hatta beyaz renkli şemsiye kullanabilirsiniz.En az 30 koruma faktörü içeren güneş koruyucular 2-3 saatte bir yenilenmesi gerekiyor. Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra cildinizi duş alarak arındırıp nemlendirici ve söz konusu güneş koruyucuyu yenilemelisiniz."