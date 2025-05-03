Koza’yı Avrupa’nın en prestijli tasarım yarışmalarından biri haline getireceğiz

Nejdet Ayaydın (İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi, İTKİB Etkinlikler Komite Başkanı, Koza Jüri Başkanı)

GELECEĞİ KURGULAYAN BİR MODA DİLİ İNŞA EDİLİYOR



Koza, Türk modasının geleceğine yön veren önemli bir platform. 1992 yılından bu yana birliğimiz tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması aracılığı ile moda alanında kariyer yapmak isteyen genç tasarımcılar sektörle buluşuyor.

Bütün çalışmalarımızı, projelerimizi ve stratejilerimizi sektörde lider olmanın sorumluluğuyla kurguluyoruz.

Yarışmamız kapsamında Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya gibi Türkiye'nin en tanınmış moda tasarımcıları sektöre kazandırıldı. Bunun yanında 240 Koza finalisti kendi markalarını yarattı.

Koza sayesinde, tasarımcılarımız global trendleri takip etmekle yetinmeyip, kendi imzalarını oluşturuyorlar. Gelenekten beslenen ama geleceği kurgulayan bir moda dili inşa ediyorlar.

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, sektörün en önemli ve en doğru yapılan yarışmalarından bir tanesi, pek çok genç ve deneyimli tasarımcının bu yarışmadan çıktığını görüyoruz.

Bu alanda kariyer yapmak isteyen herkesin şansını denemesini ve kendisine bu fırsatı vermesini ben tavsiye ederim. Derece girilmese bile yarışmada olmanın verdiği deneyim ve bu tecrübe bile çok kıymetli.



Mustafa Paşahan (İHKİB Başkan Yardımcısı)

EKONOMİMİZ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP



Moda endüstrisinin geçmişte olduğu gibi orta ve uzun vadede ülke ekonomimiz için kritik önemini koruyacağına inanıyoruz. Tüm stratejilerimizi ve gelecek planlarımızı bu bilinçle kurguluyoruz. Bugün üretimde marka ülkeyiz.

Tasarım ve markalaşma konusunda her geçen yıl çok daha ileriye gidiyoruz. Markalarımız 100'ü aşkın ülkede 5 binden fazla mağazayla sektörümüzü temsil ediyor.

Koza bu denklemde sadece yer almakla kalmıyor, tasarımı ve dolayısı ile katma değerli ihracatı simgeleyerek denklemi dönüştüren temel dinamiklerden biri haline geliyor.

Koza'dan yetişen tasarımcılarımız, markalarımıza sadece estetik değil, aynı zamanda yenilik, vizyon ve özgünlük katıyor. Bu da ihracatta katma değeri doğrudan etkiliyor. Çünkü artık alıcılar sadece bir ürün değil, bir hikâye, bir kültür ve bir bakış açısı satın alıyor.

İHKİB olarak bizler süreci sadece desteklemekle kalmıyoruz.Köprü kuruyoruz. Tasarımın bir fikre sıkışıp kalmaması, sahaya inmesi, endüstriyle buluşması gerektiğini biliyoruz.

Önümüzdeki 10 yıl için vizyonumuz çok daha büyük. Biz Koza'yı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en prestijli tasarım yarışmalarından biri haline getirmek istiyoruz.