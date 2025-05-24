7/24 şehirde yaşam

Necip Fazıl'ın dünyasına dijital bir yolculuk

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hayata geçirilen ve her yıl büyük ilgi gören Bir Şiir Bir Hayat sergi serisinin dördüncüsü olan Canım İstanbul sergisi, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılıyor. Bu yılki sergi, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Canım İstanbul şiiri üzerinden, İstanbul'un geçmişi, bugünü ve değişmeyen ruhunu nostaljik bir İstanbul tramvayı eşliğinde dijital bir yolculukla anlatıyor. Dijital enstalasyonlarla zenginleştirilen deneyim, ziyaretçileri şiirsel bir atmosferde İstanbul'un siluetine ve derinliklerine götürüyor.

Bir ilk olarak, sergide ziyaretçilere yapay zekâ destekli interaktif bir sistem aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme fırsatı sunuluyor. Bu teknoloji sayesinde Üstad'a doğrudan sorular yöneltmek ve onun düşünce dünyasına temas etmek mümkün hale geliyor. Üstad'ın kişisel eşyaları ve hayatının dönüm noktalarını yansıtan fotoğrafların da görülebileceği sergide, oğlu Mehmed Kısakürek'e de özel bir yer ayrılıyor.

Touchwall teknolojisi ile yapay zekâ bir araya getirilerek, ziyaretçiler Üstad ile oğlu arasındaki derin bağa ve ortak hatıralara tanıklık edebiliyor. Ses klonlama teknolojisi ile oluşturulan bu alanda, geçmişin izlerini ve ortak hafızayı doğrudan iki neslin sesinden dinlemek mümkün oluyor. Sergi sonunda ziyaretçiler, Necip Fazıl ile sanal ortamda hatıra fotoğrafı çektirme imkânı bulacaklar. Yalnızca bir sanat ve edebiyat etkinliği olmanın ötesinde İstanbul'un ruhuna ve Necip Fazıl'ın derin şiirsel dünyasına açılan dijital bir kapı niteliğindeki sergiyi 29 Mayıs'a kadar tüm sanatseverler AKM'de ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.



Yedi ulu ozan

Hacı Bektaş Veli felsefesinde birleşmiş olan, Yedi Ulu Ozan diye adlandırılan ve temsilcileri arasında ismi zikredilen Nesîmî, Hatâî, Fuzûlî, Yemînî, Pîr Sultan Abdal, Virânî ve Kul Himmet'in mücadeleleri ve inançları uğruna gösterdikleri direniş, deyişler, türküler ve semahlar eşliğinde anlatılacak. Bu akşam CSO Ada Ankara sahnesinde gerçekleşecek olan Yedi Ulu Ozan isimli bu özel etkinliğin sanat yönetmenliğini Mehmet Gürbüz üstleniyor.



Sezonun son oyunu

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın ortak yapımı olan Timsah Ateşi, dört sezondur tiyatroseverlerin beğenisiyle sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in yer aldığı oyun, 27 Mayıs Salı günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sezonun son gösterimiyle tiyatroseverlerle buluşacak.



Müzikal makine

Deneysel caz, çağdaş müzik ve post-rock arasında sınırları zorlayan Fransız topluluk Caravaggio, Avrupa'nın en köklü perküsyon topluluklarından Strasbourg Percussions ile, yedi müzisyen ve elektronik/akustik enstrümanlardan oluşan dev bir ses makinesiyle 27 Mayıs Salı akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda RuptuR başlıklı sahne projesini gerçekleştirecek. Besteciler Benjamin de la Fuente ve Samuel Sighicelli tarafından tasarlanan bu kolektif yapıt, elektronik dokular, ışık ve perküsyonun bütüncül bir akışla iç içe geçtiği dört bölümlük bir ses evreni yaratıyor.



Hatırlama Biçimleri

İstanbul Rotary Kulübü, genç sanatçılara yönelik fon programıyla güncel sanat üretimine katkıda bulunmayı sürdürüyor. İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle projelerini hayata geçiren Buşra Çeğil, Delal Eken, Xebat Bayram ve Fatoş Güneri Kartal'ın ürettikleri eserler, Elgiz Müzesi'nde ziyarete açıldı. Hatırlama Biçimleri başlıklı sergi 31 Mayıs'a kadar sürecek.



8. sergisini açtı

Ressam Cengiz Uğur, Şık ve Kitch isimli yeni sergisini Kocaeli'nde yer alan Makine İhtisas OSB Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Francis Bacon'ın resimlerindeki mekanlardan etkilenen Uğur'un 3 yıllık çalışmanın ardından hayata geçirdiği sergide 36 eser yer alıyor. Kariyerinin sekizinci sergisine imza atan Uğur'un eserleri 15 Haziran'a kadar görülebilir.