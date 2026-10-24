7/24 şehirde yaşam

Kültür Yolu Festivali İzmir'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali, 24 Ekim–1 Kasım 2026 tarihleri arasında dördüncü kez sanatseverlerle buluşacak. Festivalin 24. durağı olan İzmir'de etkinlikler, kenti dokuz gün boyunca kültür ve sanatla süsleyecek. İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek konserlerde Derya Uluğ, Özcan Deniz, Hakan Altun, Ceza, Serkan Kaya ve Simge müzikseverlerle buluşacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü müzikle kutlayacak. Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu ile Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı'nın performansları da festivalin müzik programına renk katacak. Dünyaca ünlü Türk/Romen besteci Bujor Hoinic'in görkemli yapıtı Troya Epik Operası İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. Ayrıca İzmir Kültür Sanat Fabrikası Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenecek Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi, sanatın iyileştirici gücünü yansıtan eserleri bir araya getirecek.





Sevdalinka sahnede

Bosna-Hersek'in köklü müzik geleneği Sevdalinka'nın dünyaca tanınan yorumcusu Amira Medunjanin bu akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak. Geleneksel Balkan müziğini çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiren sanatçı, etkileyici sesi ve güçlü sahne performansıyla adından bahsettiriyor.

Cumhuriyet'e özel konser

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın müzik mirasına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, yeni sezonunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen Cumhuriyet Dönemi Bestekârları konseriyle açıyor. Misafir solist Güzin Değişmez ve misafir genç solist Furkan Akalan, yarın saat 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek konserde başta ud sanatçısı Osman Nuri Özpekel olmak üzere sanatçılar, Cumhuriyet dönemi bestekârlarının seçme eserlerini seslendirecek.





Saatleri ayarlayın

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Doğu ile Batı, eski ile yeni, geleneksel ile modern arasındaki çatışmaları ele alan ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü Serkan Keskin'in ödüllü performansıyla seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Keskin'in onlarca farklı karaktere büründüğü bu oyunculuk şöleni, ENKA Sanat'ın yeni sezon açılış oyunu olarak 26 Ekim Pazartesi akşamı ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek. Sinema ile tiyatroyu iç içe geçiren bu çağdaş uyarlama, Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Tuluğ Tırpan'ın özgün müzikleriyle izleyiciyle buluşuyor.





Ey yükselen yeni nesil

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonunu Bir Neslin Yükselişi: Erken Cumhuriyet'te Yurtdışı Eğitim Seferberliği sergisiyle açtı. Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar ve Hülya Öz'ün üstlendiği sergi, yurtdışı eğitim programının 1924- 1954 arasındaki otuz yıllık dönemine odaklanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak dönmelisiniz." sözü doğrultusunda Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında tarım, eğitim, savunma, madencilik, enerji, kültür ve sanat gibi alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için başlatılan programda başarılı olan gençler devlet bursuyla yurtdışındaki üniversitelere gönderildi. Hasan Ali Yücel, Mustafa Necati, Hasan Arıkan, Hamdullah Suphi, Reşit Galip gibi gençler döndüklerine de edindikleri bilgi ve deneyimi kamu kurumlarında, sanayi kuruluşlarında görev alarak, ülkemizin gelişimine katkı sundular. Atatürk'ün, "Ey yükselen yeni nesil," diyerek seslendiği, Cumhuriyet'in eğitim vizyonuyla yurtdışına gönderilen bu kuşağın anı, belge ve fotoğraflarından oluşan sergi Mart'a kadar devam edecek.





Rüzgâr Ağacı perde açıyor

İstanbul Tiyatro Festivali, otuzuncu edisyonunu kutlarken İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile ortak bir prodüksiyona imza atıyor. Günümüzün dikkat çeken koreograflarından Fernando Melo'nun 2023'te Danısh D alüminyum ance Theatre için yarattığı Rüzgâr Ağacı, İstanbul Tiyatro Festivali ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ortak yapımı olarak otuzuncu festivalde yeniden hayat buluyor. Melo'nun İDOB bünyesindeki çağdaş dans topluluğu MDTistanbul'un hünerli dansçı kadrosuyla yeniden sahneye taşıdığı koreografi, bu akşam ve yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek.



Hepsi alüminyumdan

Adını periyodik tablonun 13. elementinden alan 13. Element sergisi alüminyumun esnekliği, hafifliği, korozyon direnci ve zengin yüzey seçeneklerini sanatın yaratıcı olanaklarıyla buluşturuyor. Asaşsanat tarafından 29 sanatçının özgün eserlerini bir araya getiren sergi, 10 Kasım'a kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde görülebilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör