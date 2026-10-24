İskoçya havası moda dünyasını sardı

Sonbaharın son günleri. Bir yandan yaz sıcaklarını ve şehirden uzak sorumluluğun az olduğu günleri özlüyoruz

Bir yandan da ağırlıklı olarak evlerde ve kapalı alanlarda zaman geçireceğimiz kış mevsimi öncesinde biraz daha doğayla iç içe zaman geçirmek istiyoruz

Tam da bu nedenle İskoç yaylalarından ilham alan trendler hepimizin kalbini çalmış durumda



Ekim ayının sonuna geldik. Kasım ayı ve ardından aralık ayı ile 2026 yılını da tamamlamış olacağız. Ve tabii ki önümüzdeki günlerde bu yumuşak sonbahar günleri yerlerini karşı kışa bırakacak. Tam bir bahar geçişinde olmak bence hepimizde benzer duygulara yol açıyor. Hepimiz bir yandan yaz mevsiminin sıcaklığını, renklerini özlüyoruz. Bir yandan kış mevsimine adım atmadan önce yine de dışarıda rahat zaman geçirebileceğimiz son günlerin içinde olduğumuzun farkındayız. Ve eylül ayıyla birlikte bir süreliğine uzak kaldığımız sorumluluklara, şehrin koşturmacasına geri dönmüş olmanın yorgunluğu var üzerimizde. Doğayı özlüyoruz mesela. Şehirden kısa kısa küçük kaçışlar yapmak, doğayla iç içe olabileceğimiz yerlerde olmak bu yüzden iyi geliyor bizlere. Bizler gibi moda dünyası da içinde bulunduğumuz süreçlerden etkileniyor. Mesela bir anda benzer kombinlerin markalar tarafından ön plana çıkarılmasının nedeni tam olarak bu. Koleksiyonları içindeki belirli bir temayı, bizlerin de tam o anda beğeneceğimizi düşünerek ön plana çıkarıyor markalar.

Bu son dönemde ön plana çıkan ana temaysa İskoçya esintileri. Ya da the highlands (İskoç yaylaları)... Ya da Scottishcore... Sürekli yağmur altında bulunan, yemyeşil bir doğanın içinde yine de şık kombinlerle arazilerinde keyifli bir şekilde yaşayan İskoçyalıları hayal edin şimdi bir an. Onların geleneksel kıyafetlerini düşünün. Ekoseli (tartan) kumaştan yapılan kilt adı verilen diz boyu etektler, deri küçük bir çanta, kilt iğnesi, yün çoraplar, kısa ceket, yelek, beyaz gömlekler... Bu geleneksel kıyafete şimdi bir de at binerken ya da avlanırken giydikleri kıyafetleri ekleyin. Beadnell yağlı ceketler, kahve ya da lacivert pantolonlar, ekose desenli kazaklar, mavi ya da beyaz gömlekler, ekoseli şallar, atkılar, kürklü detaylar, yağmur botları, binici çizmeleri gibi... Gözünüzün önüne geliyor değil mi o yemyeşil atmosferdeki kıyafet kombinleri? Uzun lafın kısası moda dünyası tam şu anda, sonbaharı yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde bizleri o İskoç yaylarına götürüyor. Eminim ki gözünüzün önüne gelen her kombinde hoş bir renk uyumu da bulunuyor. Bu trendin en güzel yanı da belki de bu. Bir baklava desenli kazak ve bir binici çizmesiyle bir anda bu trendi uygulamış olacaksınız. Polar, kürk ya da tüvit detaylarla kombininize daha feminen bir hava vermeniz de mümkün üstelik. Bir anda kendinizi İskoçya prensesleri gibi hissederken bulabilirsiniz.



DOLABINIZA EKLEYİN EKOSE OLMAZSA OLMAZ

Ekose desen bu sezonun olmazsa olmazı. Zaten kolej tarzının popüler olması nedeniyle bizler ekose desenli eteklere çoktan alışmış durumdayız. Bu trendle birlikte ekose kumaşlı eteğimizi, yağmur botlarıyla, uzun toprak tonlarındaki çoraplarla, binici çizmeleriyle ve yağlı ceketlerle bir arada kombinliyoruz. Bu etekleri bol ve örgülü yün kazaklarla bir arada kullanmak, boynunuza bol örgülü atkılar sarmak da yine çok popüler.

TARTAN ZAMANI

İskoçya'nın kültüren simgesi. Scottishcore söz konusu olduğunda, elbette en ikonik parça tartan. Tartan, geleneksel olarak İskoçya'ya özgü, çapraz, yatay ve dikey renkli şeritlerden oluşan ekose bir kumaş türü. Bu kumaş, tarihte İskoç klanlarını simgelemek için kullanıldı. Her klanın kendine has renk kombinasyonları bulunur. Günümüzde kilt (İskoç erkeklerinin geleneksel olarak beline sardığı, diz hizasında biten, pileli bir giysi), etek, ceket ve çeşitli kıyafetlerde yaygın olarak kullanılıyor. Doğal olarak da bu trendden bahsederken tartandan bahsetmemek imkansız.

TÜVİT DE DENKLEMDE

Bu trendde biraz beklenmedik bir detay da tüvit kumaşlar. Bu kumaşları ekoselerle, yünlerle ve İskoçya tarzıyla aklınıza gelebilecek her parçayla bir arada kullanmak son derece kolay. Dokuları katmanlamak için ve görünümüze biraz daha feminen ve düzenli bir hava vermek için de yine bu özel kumaşı kullanabilirsiniz. Eğer birbirine çok benzeyen kıyafetler giymek sizin tarzınız değilse, bir anda kombininize tüvit bir parça ekleyerek ortaya sürprizli ve farklı bir uyum yakalamış bir kombin yaratabilirsiniz.

KÜRK DETAYLAR

Doğadan, doğada bulunmaktan bahsettiğimiz bir trend söz konusuyken doğal olarak konunun içine kürk detayların girmesi de son derece beklenen bir şey. Kürk bir etolü o Beadnell yağlı ceketlerle de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İster tam bir ceket olsun ister bu sweatshirt'teki gibi detaylar ve vurgular, kürk çok moda ve İskoç esintili.

BU NOTLARLA KOMBİN YAPMAK KOLAY

EKOSE: Kırmızı, yeşil, mavi ve pudra mavisi gibi canlı ya da toprak tonlu ekoseler bu sezon çok popüler. Eteklerde, kiltlerde, blazer ceketlerde ve pelerinlerde bu deseni sıklıkla görüyoruz.

İŞLEVSEL DIŞ GIYIM: Beadnell yağlı ceketler, şişme montlar, trençkotlar, gömlek-ceketler ön planda.

TRIKOLAR: Örgü kazaklar, kaşmir atkılar ve desenli trikolar tercih ediliyor.

ZITLIĞIN ÇEKİCİLİĞİ: Klasik İskoç parçaları; ipek slip elbiseler, deri çizmeler, retro eşofman altları veya modern şehir kesimleriyle kontrast oluşturarak kullanmak çok popüler.

RENK PALETİ: Kahverengi tonları (latte, espresso), vişne çürüğü ve kobalt mavisi gibi vurgulu tonlar İskoç dokularına eşlik ediyor. Lacivert, orman yeşili, bordo, siyah ve antrasit de bu trendle birlikte rahatlıkla bir arada kullanılıyor.

POLAR DETAYLAR

Doğanın ortasında bize en iyi gelecek şey kesinlikle polar bir ceket. Özellikle toprak tonlarında olan polar ceketler bu sezonun en olmazsa olmazları arasında

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör