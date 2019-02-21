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Dünyanın en büyük arısının izi bulundu

Neslinin tükendiği düşünülen dünyanın en büyük arısına 'da yeniden rastlandı. Genç bir böcek bilimci, Endonezya'nın 'na düzenledikleri keşif gezisinde, 38 yıldır türüne hiç rastlanmayan, dünyanın en büyüğü Wallace'ın dev arısını buldu. "Uçan buldog" lakaplı dünyanın en büyük arısının kanat açıklığı 6 santimetre ve başında dev kıskaçlar bulunuyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 20:07
Dünyanın en büyük arısının izi bulundu

Avustralya'nın yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, Sydney Üniversitesi'nden Simon Robson, Kanada'da Saint Mary's Üniversitesi'nden Glen Chilton, ABD'li bir fotoğrafçı ile genç bir böcek bilimci, Endonezya'nın Maluku Adaları'na düzenledikleri keşif gezisinde, 38 yıldır türüne hiç rastlanmayan, dünyanın en büyüğü Wallace'ın dev arısını (Magachile pluto) buldu.

Tropik ormanda 5 gün boyunca araştırma yapan ekibin, neslinin tükendiği sanılan arıya karınca yuvasında rastladığı belirtildi.

İlk kez 1859 yılında doğa bilimci Alfred Russel Wallace tarafından keşfedilen, son olarak 1981'de kayıt altına alınan "uçan buldog" lakaplı dünyanın en büyük arısının kanat açıklığı 6 santimetre. Hayvanın başında dev kıskaçlar bulunuyor ve dev arı soktuktan sonra ölmüyor.

Simon Robson, dünyanın en büyük arısının Maluku Adaları'ndaki varlığının, bölgede çevrenin korunması için amiral gemisi olabileceğini söyledi.

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Dünyanın en büyük arısının izi bulundu
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