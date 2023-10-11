Putin’den son dakika İsrail Filistin açıklaması: Ciddi sorunlara neden olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Filistin arasında yaşanan gelişmeler ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Sivil kayıpların engellenmesi gerektiğini belirten Putin, 'Çatışma bölgesinin genişlemesinin enerji dahil ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtti.

Putin ayrıca Filistin Devleti kurulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

"İSRAİL, FİLİSTİN TOPRAKLARININ BELLİ BİR KISMINI ASKERİ GÜÇ YARDIMIYLA İŞGAL ETTİ"

Putin, "Ortadoğu'daki şiddetin kontrolden çıkmasının nedenlerinden biri, İsrail'in yerleşim yerleri siyasetidir. İsrail, tarihi Filistin topraklarının belli bir kısmını askeri güç yardımıyla işgal etti. İsrail kurulurken bir Filistin devletinin kurulmasından da bahsedildi, ama bu hiç yapılmadı. Filistin meselesi her Müslümanın kalbinde yer edindi ve adaletsizlik olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

ABD TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Putin İsrail'deki çatışma nedeniyle ABD'yi suçladı. ABD'nin İsrail Filistin meselesini çözmek yerine konuyu kendi eline almaya çalıştığını ileri sürdü.

ABD donanmasının bölgeye gönderilmesine tepki gösteren Rus lider "ABD tansiyonu yükseltiyor" diye konuştu.