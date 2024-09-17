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Giriş Tarihi: 17.9.2024 17:32

SON DAKİKA! İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı! Çağrı cihazları patlatıldı: Çok sayıda Lübnanlı yaralandı

İsrail’in Lübnan’daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
SON DAKİKA! İsrail’den Hizbullah’a dijital saldırı! Çağrı cihazları patlatıldı: Çok sayıda Lübnanlı yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

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SON DAKİKA! İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı! Çağrı cihazları patlatıldı: Çok sayıda Lübnanlı yaralandı
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