Son dakika: Özgürlük Filosu’nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve yabancı aktivistleri tahliye eden THY uçağı Eilat kentinden havalandı

Son dakika: Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk vatandaşı ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden THY uçağının Eilat kentinden havalandığı bildirildi.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bugün öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden 94 aktivisti de tahliye ediyoruz." dedi.