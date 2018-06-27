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Korkusu kapalı yöntemle yendi

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Korkusu kapalı yöntemle yendi
HAKKARI'DE yaşayan 34 yaşındaki İsmail Kaya, 15 yıl önce sol akciğerinde bulunan lekelenmelerden dolayı ameliyat olması gerektiğini öğrendi. Ancak Kaya, ameliyatının açık yöntemle yapılacağını duyunca, göze alamadı ve yıllarca ameliyatı erteleyerek, kesin tedavi yöntemi olan cerrahi müdahale yerine ilaç tedavisini tercih etti. Ancak şikayetleri devam eden Kaya, ikna edilerek Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı yöntemle ameliyat olarak sağlığına kavuştu.
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Korkusu kapalı yöntemle yendi
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