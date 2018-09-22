İzmir
'in
Bornova İlçesi'nde Şehirlerarası Otobüs
Terminali kavşağındaki trafik ışıklarında mendil satan bir kişi, Bornova'dan Konak yönüne giden Y.A. idaresindeki 35 HA 2425 plakalı beton mikserinin altında kaldı. 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik bilgileri çıkmayan kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi ve kimlik bilgilerinin tespiti amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan kazanın oluş şeklinin belirlenmesi için MOBESE kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi.