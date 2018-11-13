7 yaşında, caz efsanesiyle çaldı

BUGÜN NELER OLDU

Cazınefsane ismi, 22 Grammy Ödüllü ünlü sanatçı Chick Corea, Avrupa turnesine İzmir'den başladı. Geçen hafta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde hayranları ile buluştu. Corea, solo piyano konserinde dinleyenlere eşsiz bir performans sergilemenin yanı sıra mütevazı kişiliği ve esprileriyle de salondakileri kendine hayran bıraktı. Corea, seyircilerle bazı parçalarda interaktif bir konser gerçekleştirdi. Caz efsanesi, sahneye davet ettiği seyirciler ile doğaçlama piyano çaldı. O şanslı isimlerden Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Okulu öğrencisi İrfan Karakılıç (7), Corea ile aynı sahneyi paylaştı. İrfan, salondan büyük alkış aldı.