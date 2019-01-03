Göztepe’nin gözü komşuda

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Süper Lig'de önceliği sol bek transferine veren Göztepe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibi Altınordu'nun sol beki Yusuf Acer'i listesine ekledi. Yusuf Acer için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan kolaylık bekliyor. Bu arada menajerlerin de oyuncu getirmek için yarışıyorlar. Sarı-kırmızılı ekibe bu kez sol bek pozisyonu için Chelsea'den Schalke'ye kiralık olarak giden ancak Alman ekibinde forma giyemeyip yolları ayıran Abdul Rahman Baba önerildi. Bonservisi Chelsea'de olan genç sol bek kiralık olarak Göztepe'ye önerildi. Göztepe'nin sol bek için listesinde Celtic'ten Izaguirre, Udinese'den Ali Adnan ve PSV Eindhoven'dan Aziz Behich yer alıyor. Hücum pozisyonu için Göztepe'nin listesi kabarık. Sarı-kırmızılılara, Beşiktaşlı Cyle Larin ve Antalyasporlu Doukara önerelirken yine Beşiktaş'tan Vagner Love, Stuttgart'tan Mario Gomez, G.Saray'dan Sinan Gümüş de listede bulunuyor. Göztepe gençlik operasyonu çerçevesinde 2. Lig ekibi Manisa BŞB'den orta saha oyuncusu Mehmet Yılmaz'ı da kadroya katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için yönetim, bonservis pazarlığında.GÖZTEPE, Kemal Özdeş yönetiminde kamp çalışmalarına dün başladı. Antalya Belek'te 14 Ocak'a kadar kamp çalışmalarını sürdürecek olan İzmir ekibinde gidecek oyuncular da kampta transferlerin durumuna göre belli olacak.