İlk çocuk obezite merkezi hizmette

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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verilen Bayraklı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bayraklı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılışı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin katılımıyla yapıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de obezite merkezinin açılışında, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi. Çocukların sınav maratonu içinde sporu, fiziksel hareketliliği daha az önemsediğini kaydeden Dr. Meşe, "Sürekli kurs değiştiren, spora uzak bir nesil yetiştirmekten kaçınmalıyız. 'Çocukluk Obezitesini Önleme Eylem Planı'mız yürütülmeye devam etmektedir. Son 40 yılda 5 ile 19 yaş arası çocuk ve adolesanlarda obezite 10 kattan fazla artmıştır. Çocuklarımızı tehdit eden bu riskten, uzaklaştırmak, onlara sağlıklı bir hayat planı sunmak bugün açılışını yaptığımız merkezlerin varlığı ile mümkün olacaktır" dedi.Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tanju Çelik ise, "Obezite her geçen gün artarak kronik hastalıkların temsilcisi haline geldi. 2030 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 50'sinin obezite olacağı kanısına varılmaktadır. Erişkin obezitenin temelinin çocuklukta atıldığını biliyoruz. Bu nedenle ülkemizin 35'inci obezite merkezi ülkemizin ilk çocuk obezite merkezi olma özelliğini taşıyor" dedi. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise Bergama, Menemen, Karşıyaka, Konak ilçelerinde 1'er, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde de 2'şer tane olmak üzere toplam 8 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmet verilmeye başlandığını söyledi. Konuşmaların ardından açılışa katılanlar, merkezi gezerek, sorumlu hekimden bilgi aldı.