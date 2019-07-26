Altay transferde anıden hızlandı

Alanyaspor'dan genç golcü Hakan Demir ve Denizlispor'dan deneyimli ön libero Deniz Vural'la el sıkışan Altay, Uşakspor'dan ön libero Rıdvan Özdemir ve Samsunspor'dan sağ bek Erhan Çelenk'in ardından kamptan ayrılan kaleci Onurcan'ın yerine Çaykur Rizespor'dan 27 yaşındaki kaleci Cihan Topaloğlu'nu kadrosuna kattı. İzmirli file bekçisi son 2 sezonda yalnızca 3 müsabakada görev aldı.

SIYAH-BEYAZLILAR, yabancı oyuncu konusunda da atağa kalktı. İlk etaptan bu yana takımla çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Adamu Alhassan'a sözleşme imzalatma kararı alan Altay, 20 yaşındaki Yunan golcü Nikolaos Sampanidis'i de denemeye aldı. Nijerya U20 Milli Takımı'nda oynayan Alhassan'ın transferi için ülkesindeki kulübünden evrak bekleyen İzmir temsilcisi, Yunanistan U20 Milli Takımı'nda görev alan Sampanidis için kararı kamp sonunda verecek.