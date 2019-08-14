Hem sağlığına hem hayallerine kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Bergama'da ilçesinde yaşayan, 15 yaşındaki Yasin Kobak'a 3 yaşındayken, lösemi teşhisi kondu. Kobak, yapılan tetkiklerinin ardından tedavisi için İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (EAH) sevk edildi. Hastanede bir yıl kemoterapi gören Kobak, kan değerlerinin yükselmesinin ardından sağlığına kavuştu. Geçen sene kan değerlerinin düşmesine bağlı olarak sağlık sorunları nükseden Kobak'ı, ailesi yeniden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH'ye getirdi. Yapılan tetkiklerde hastalığını löseminin bir türü olan Myelodisplastik Sendrom (MDS) olduğunu belirleyen doktorlar, kemik iliği nakline karar verdi.Yakınlarından alınan örneklerin Yasin Kobak ile uyuşmaması üzerine doktorları, uygun kemik iliğinin bulunması için Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) başvurdu. Kobak'ı hayata bağlayan kemik iliği Almanya'da bulundu. Hemen nakil yapılan çocuk, sağlığına kavuştu. Nakilin ardından hastanede tedavi gören Kobak'ın, ailesine ve doktorlarına Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmeyi çok istediğini söylemesinin ardından hastane yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığın onay vermesinin ardından Kobak, özel cam bölmeli odada, 2 gözetmen eşliğinde sınava girdi. Sınavdan 350 puan alarak Bergama'daki 13 Nisan Anadolu Lisesi'ni kazanan Kobak, doktorlarına teşekkür etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi. Kobak, "LGS'ye hastane odasında çalışmaya devam ettim. Tüm soruları yaptım. İstediğim okulu kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Hastalığım boyunca hiç ümitsizliğe kapılmadım. Hastanede hem sağlığıma hem de hayallerime kavuşmuş oldum. Hukuk fakültesini kazanmak istiyorum" dedi.