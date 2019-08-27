Korsan servislere karşı ‘mobil ekip’

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldığını, 20 milyon civarında öğrencinin büyük bölümünün okuluna servis araçlarıyla gittiğini hatırlattı. Türkiye'de 12 yaşından büyük araçların taşımacılıkta kullanılmadığını belirten Bostancı, İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik'e uygun araçların, yüksek TÜV muayenesinden geçtiğini anlattı. Bostancı, öğrenci taşıyacak şoförlerin trafik, mevzuat, öfke kontrolü, farkındalık ve ilk yardım gibi konularda eğitim aldığını, alkol ve uyuşturucu bağımlılık testinden geçirildiklerini ifade ederek meslek odasına kayıtlı olmayan servis araçlarının ve bu araçları kullanan şoförlerin ise denetlemediğini vurguladı. Çocuğu okul servisi kullanacak velilerin dikkat etmesi gereken hususlar bulunduğunu dile getiren Bostancı, "Araçlarının arkasında 'okul taşıtı' yazısı ve 'dur' lambası olmasına dikkat etsinler. Her koltuğun emniyet kemerinin olduğunu kontrol etsinler" ifadelerini kullandı.

ALPERENLER ÖLMESİN

Bostancı, korsan taşımacılığın, en büyük sıkıntılardan biri olduğunu belirterek, servis aracı niteliğinde olmayan, sürücüleri gerekli kontrolden geçmemiş araçlarla servis yapıldığının altını çizdi. İzmir'de iki yıl önce 3 yaşındaki Alperen Sakin'in unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunduğunu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini hatırlatan Bostancı, "Korsan servis taşımacılığına gerekli tedbirleri alırsak başka Alperenlerin ölmesine engel oluruz." dedi. Bu yıl korsan servisle mücadeleye, mobil ekiplerin destek vereceğini kaydeden Bostancı, İçişleri Bakanlığınca temmuz ayında illere "mobil ekip" konusunda genelge gönderildiğini aktardı. Bostancı, yeni dönemle beraber mobil ekiple korsan taşımacılığa engel olunacağını belirterek, "Emniyetten, belediyeden ve ilgili meslek odasından yetkililerin bulunduğu araç, gelen ihbarları anında değerlendirecek. Bu mobil ekip uygulamasıyla korsan taşımacılığında netice alınacağını düşünüyorum" diye konuştu. Bostancı, İzmir için okul servis ücretlerinin henüz açıklanmadığını, araç fiyatı ve taşımacılık giderlerinin artması göz önünde bulundurularak bu yıl servis ücretlerinde yüzde 15-20 civarında zam olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.