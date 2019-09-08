Urla Terminali’nde derme çatma rezalet

İzmir kent merkezine en yakın konumda bulunan ve denizi, kumsalı ile en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Urla'daki ilçe terminalindeki manzara görenleri utandırıyor. Derme çatma, üzeri halı ve branda ile kaplı olan bekleme yeri Urla'ya yakışmıyor. İlçeye gelen çok sayıdaki yerli ve yabancı turist de bu terminali kullanıyor. Binlerce öğrencinin yer aldığı, bir üniversitenin de bulunduğu ilçedeki terminaline her gün 30 şehirlerarası otobüs giriş çıkış yapıyor. Yolcuların kışın soğukta ve yağmurda, yazın sıcak havada barınabileceği bir kapalı alanın bulunmadığı terminalde tuvalet de yer almıyor. Özel otobüs firmalar kendi imkanlarıyla demirden kurdukları iskelenin üzerine branda ve halı örterek yolcular için oluşturdukları yer derme çatma çadırları aratmıyor. Otobüs firmaları CHP'li Urla Belediyesi'ne bilet satış yerleri için yıllık olarak kira öderken, terminale giriş çıkış yapan şehirlerarası otobüsler de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ücret ödüyor. Ancak verilen bu paraların karşılığında ne otobüs firmaları ne de vatandaşlar hizmet alabiliyor.

İLÇEYE YAKIŞMALI

82 yaşındaki 5 çocuk babası Mustafa Acartürk, "Uzun yıllardır bu terminali kullanıyorum. Yıllardan beri değişen bir şey olmadı. Yaz aylarında sıcakta oturacak kapalı bir yer bulamıyoruz. Firmalar kendi çabalarıyla halı ve branda örterek burayı yapmışlar. Buranın görüntüsü de çok kötü. Daha düzgün, ilçemize yakışır bir terminal istiyoruz. İzmir Büyükşehir ve Urla Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. Ayrıca terminalin yanında belediye otobüslerinin kalktığı duraklar var. Bu bölümde kullanılmayan belediye otobüsleri var. Geceleri uyuşturucu ve alkol almak isteyen kişiler burayı mesken tutuyor. Çok tehlikeli oluyor. Hurda otobüslerin de buradan kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu. 65 yaşındaki emekli Naci İleri, "Çeşmealtı'nda oturuyorum. Terminali kullanıyorum. Burası terminalden çok her şeye benziyor. Derme çatma çadırı andıran bekleme yeri çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Belediye yetkililerini göreve çağırıyorum" dedi. 37 yaşındaki 2 çocuk annesi temizlik görevlisi Ahizer Mantar, "Belediyenin buraya çok daha güzel bir terminal yapması gerekiyor. Kışın ve yazın yolcuların kapalı bir yerde oturması lazım. Yaşlısı, çocuklusu, hamilesi de bu terminali kullanıyor. Modern bir otobüs terminali istemek en doğal hakkımız" dedi.