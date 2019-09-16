Altınordu kendine geldi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u evinde 4-1 mağlup ederek 4. haftada ilk galibiyetini elde eden Altınordu derin bir nefes aldı. Puanını 4'e çıkaran kırmızılacivertlilerde geçen sezon başında Karşıyaka'dan transfer edilip Erce'nin Trabzonspor'a satılmasıyla bu sezon eldivenleri kapan kaleci Erhan Erentürk,TEKNIK direktör Hüseyin Eroğlu, önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, bundan sonraki haftalarda daha iyi işlere imza atacaklarını söyledi. Maçın 75. dakikasında Eskişehirspor'un skoru eşitlediğini ancak yedikleri golden sonra takımının çok iyi reaksiyon verdiğini anlatan Eroğlu, "Yediğimiz golden 2 dakika sonra yeniden üstün duruma geçtik. Ardından 5 dakikada farkı 3'e çıkardık. Kritik bir dakikada golü yedik, genç bir takımız.dedi.KALECI Erhan'ın iki penaltı atışını başarıyla kurtardığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Erhan bu yüzden bizim kalecimiz. Kaleci departmanımız çok çalışıyor, bu da oyunculara yansıyor. Gençlerimiz de güzel işlere imza attı. Ravil çok başarılıydı. 16 yaşındaki Burak'ı ise ikinci yarı oyuna aldım. Asist ve golle oynadı.cümlelerini kurdu.