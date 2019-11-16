Nakledilen karaciğer Aras’ı hayata bağladı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Özgür ve Azize Yeni çiftinin 7 yaşındaki tek çocuğu Aras'a, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde geçen nisan ayında karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Karaciğerinde tümör tespit edilen küçük Aras'a yaklaşık 6 ay kemoterapi uygulandı ancak beklenen sonuç alınamadı. Doktorları, aileye, Aras'ın sağlına kavuşması için karaciğer nakli olması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine anne ve baba doku nakli için tetkik yaptırdı. Anne Azize Yeni'nin karaciğer dokusu uygun bulundu fakat kalp rahatsızlığı nedeniyle operasyona onay çıkmadı.Bunun üzerine baba karaciğer dokusunu vermek istedi ama bu sefer de Aras, o dönemde rahatsızlandığı için operasyon ertelendi. Bir hafta sonra yüksekten düşmeye bağlı beyin ölümü gerçekleşen 1.5 yaşındaki bebeğin karaciğeri, ailesinin de onayıyla Aras'a nakledildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Aras, bir süre sonra taburcu edilecek. Aras Yeni, "Yeni hayatımı 1.5 yaşındaki bir kardeşim verdi. Bir an önce sağlığıma kavuşup, yine arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorum" diye konuştu. Baba Özgür Yeni, umutlarını kaybetmediklerini söylerken anne Azize Yeni ise, "Oğlum, minik bebeğin ailesinin yaptığı bağışla yeni hayatına 'merhaba' dedi" diye konuştu.