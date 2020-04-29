Pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı

RAMAZAN ayının vazgeçilmesi olan pideler sofraları süslemeye başladı. Manisa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından fırınlar pide üretmeye başladı. Vatandaşlar ise pide almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle fırın çalışanları maske ve eldiven takarken, vatandaşların pide kuyruğunda sosyal mesafeye uyduğu görüldü. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı fırınlarda pidenin fiyatı 150 gram 1.5 lira ve çiftli pide 3 liradan satılırken, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı fırınlarda ise 250 gram pide 2.5 lira, 300 gram pide 3 liradan satılıyor.