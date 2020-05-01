Fikir sizden destek bizden

Manisa Şubesi, 2009 yılından beri dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunması için küçük sermaye niteliğinde kredi desteği veriyor. 2009 yılından bugüne kadar 3 bin 627 kadına 4 milyon 102 bin 147 TL kredi dağıtarak hem kadınların aile bütçelerine yardımcı olmalarını sağladı, hem de hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Verdikleri krediler sayesinde kadınların kendi ekonomilerini kazandığını ifade eden Mikrokredi Manisa Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı, "Mikrokredi ilk olarak 2003 yılında Diyarbakır'da uygulanmaya başlanmıştır. Manisa şubesi 2009 yılında faaliyete başlamıştır. Şu an aktif kredi alan 320 kadınımız bulunuyor. Manisa şubesi olarak Salihli, Saruhanlı, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre'de bulunan girişimci kadınlara destek olmaktayız" dedi. Gelir getirici faaliyette bulunmak isteyenlere mikro kredi verdiklerini kaydeden Ayşe Çakıcı, "Mikro krediyi almak isteyen kadınların mutlaka gelir getirici faaliyetlerde bulunması gerekiyor. Aynı mahallede güvendiği 5 arkadaşı ile birlikte bir grup kurarak başvurup alabilir" diye konuştu