Mevsimlik işçilerin yaşam mücadelesi

Bereketli tarım arazilerine sahip olan Manisa'da üretim devam ediyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan mevsimlik tarım işçileri Güneydoğu'dan Manisa'ya gelerek tarlalarda, bağlarda çalışmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçinin, üreticinin ve gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasıysa günlük para kazanan tarım işçilerini sevindirdi. Günde 70 ile 110 lira arasında para kazanan mevsimlik tarım işçileri hayallerini gerçekleştirmek için, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar ter döküyor. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışan işçilerin hikayeleri...

ÇOCUKLARI İÇİN

Şanlıurfa Viranşehir'den 14 yıldır Manisa'ya gelen Mehmet Doğan: Nisan ayının 15'inde Manisa'ya geldik. 11. aya kadar buradayız. Dikim, yaprak, domates hepsini yapıyoruz. Biber topluyoruz, üzüm topluyoruz. 6 çocuğum var. Hepsini okuttum. Bir tanesi okul öncesi okuyor. Bir Bolvadin'de mühendis. Ben çalışa çalışa çocuklarımı okuttum. Biz okumadık ama çocuklarımız okusun. Onlar bizim gibi böyle sürünmesin. Çocuklarım için, bu memleketin geleceği için, bu memlekete faydası olsun. Çok şükür biz işimizden de memnunuz. Çalışmakta ayıp değil. İnsan hepsi zengin olsa kim bu işleri yapacak. Barınma konusunda biraz sıkıntımız var. Genelde çadırda kalıyoruz.

DEVLETE TEŞEKKÜR

Dayı başı olarak bilinen tarladaki işçilerin sorumlusu, Şanlıurfa'dan gelen İzzet Çelik (44): 20 senedir dayı başı olarak bu mahalleye geliyorum. Bu yıl biraz geç geldik koronavirüs nedeniyle. Ancak şuan bulunduğumuz tarlada 35 kardeşimizle birlikte domates fidelerini toprakla buluşturuyoruz. Bizi yasaktan muaf tutan devletimize teşekkür ediyoruz. 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Eren Gezek (34): Koronavirüsle ilgili işçi bulma konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Ama bu çok kısa sürdü. Devletimiz hemen konuya el atarak bu sorunumuzu çözdü ve doğu illerinden mevsimlik tarım işçilerimiz Manisa'ya gelmeleri sağlandı. Biz de şuan tarlalarımızda domates ekiyoruz.

HEM OKUL HEM İŞ

Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Anasınıfı Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi ayrıca tarım işçisi Sinan Doğan (21): Şu an anasınıfı öğretmenliği bölümünü okumaktayım. Buradaki çalışıp kazandığım parayı önce ailemin geçimini sağlayıp ardından da, eğitim ihtiyaçlarım için kullanacağım. Burada yaklaşık 6 ay kalacağım. Daha sonra da memleketime dönüp okuluma devam edeceğim. 25 yıldır çiftçilik yapan ve bu yıl ilk defa domates ektiğini anlatan Murat Baskak (43): Biz tarlalarda çalışıyoruz ancak, mevsimlik tarım işçilerimiz olmazsa biz bir hiçiz. Onların da yardımıyla üretimi gerçekleştiriyoruz. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaktan dolayı çok memnunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz.

EVLENMEK İSTİYOR

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden ailesiyle birlikte gelen Salih Çapan (20): Ben Manisa'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldim. Şuan domates tarlasında çalışıyoruz. Burasının ekimi bittikten sonra üzüm bağlarında işler başlıyor oraya geçeceğiz. Burada yaklaşık 20 bin lira para biriktirmeyi hedefliyorum. Biriktirdiğim parayla memleketime dönüp evleneceğim. Evlilik hayalimi buradaki çalışıp kazandığım parayla gerçekleştireceğim.