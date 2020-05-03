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’nin kiraz bahçesi

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Türkiye’nin kiraz bahçesi
ŞEHZADELER Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesinde bulunan Kiraz Pazarı'nda çiftçi ve tüccarların talebi ile yeni yapılan bin metrekarelik kapalı alanda incelemelerde bulundu. Kuzey Küre'nin ilk kirazının Şehzadeler ilçesinde üretildiğini ifade eden Çelik, "Bu yıl da yılın ilk kiraz hasadı yapıldı. Şehzadelerimize kazandırmış olduğumuz bu Kiraz Pazarı örnek bir projedir. Şehzadeler Belediyesi olarak biz üreticilerimize destek olabilmek için taşın altına elimizi koyarak böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdik. Çiftçilerimizin ürettiği binlerce ton kiraz bu pazarda tüccarlar tarafından alınarak dünyanın 4 bir yanına ihraç ediliyor" dedi.
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Türkiye’nin kiraz bahçesi
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