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Anadolu Lisesi’nde topyekün temizlik

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Anadolu Lisesi’nde topyekün temizlik
MANISA Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, okulu en ince ayrıntısına kadar elden geçirdi. Manisa'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okullar geçici bir süreliğine kapandı, uzaktan eğitime geçildi. Bu durumu fırsata çeviren okullarda var. Manisa'nın en başarılı okulları arasında yer alan Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz nezdinde personeller tarafından okulda topyekün temizlik yapıldı. Sınıflar dezenfekte edilirken, boya, badana, tamir işleri ve bahçe bakımı yapıldı. Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, "Okulumuz bu koronavirüs nedeniyle geçici bir süreliğine kapandı. Bunu bir fırsat bilip okulumuzu topyekün temizledik. Dezenfekte ettik. Boya, badanasını yaptık. Artık öğrencilerimizi, öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.
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Anadolu Lisesi’nde topyekün temizlik
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