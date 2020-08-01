Nakil sonrası çifte bayram

İZMIR'DE pandemi sürecinde karaciğer nakli olan 2 siroz hastası sağlıklarına kavuştu. İzmir'de yaşayan ve eşini kaybeden 2 çocuk babası emekli Süleyman Öğüş (60), ayağının kırılmasıyla birlikte art arda sağlık sorunları yaşamaya başladı. Doğuştan tek böbrekli olan Öğüş, kırık nedeniyle hastanelik olunca hem şeker hem de tansiyon hastası olduğunu öğrendi. Siroz olduğu ortaya çıkan Öğüş için doktorlar nakil kararı aldı. İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran Öğiş için çocukları donör olamadı. Öğüş'ün 3 yıl boyunca beklediği müjdeli haber pademi sürecinde geldi. Öğüş, 28 Mart'ta Kent Hastanesi'nde kadavra yapılan nakille hayata döndü. 9 yıl önce karın şişliği şikayetiyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kronik karaciğer yetmezliği tanısı koyulan İzmirli Nigar Aydın'a da şikayetleri artınca nakil kararı verildi. Öğüş gibi İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran Aydınş Öğüş'ten bir hafta sonra 4 Nisan kadavra karaciğer başarıyla nakledildi.

'DURUMLARI İYİ'

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç ise, "İki hastamız da gayet iyi" dedi.