Ameliyatla ilaç kullanmaktan kurtuldu

İZMİR'DE yaşayan 49 yaşındaki Selda Arslan, 2016 yılında sağ böbrek üstü bezindeki kitle nedeniyle Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir'e başvurdu. Muayene ve tetkikler sonrası ameliyata karar verildi. Sağ böbrek üstü bezindeki kitlenin alınmasının ardından benzer kitleler sol böbrek üstü bezinde de gelişti. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Demir sağ böbrek üstü bezinde gelişen kitlenin ameliyatla alındığını, ancak takiplerde benzer kitlelerin sol böbrek üstü bezinde de geliştiğini belirtti. Hastanın diğer böbrek üstü bezinin ameliyat edilmesi ve komple alınması durumunda tüm yaşamı boyunca ağızdan ilaç kullanmak zorunda kalacağını söyleyen Prof. Demir, bu sebeple laparoskopik yöntemle hastanın sadece sol böbreküstü bezindeki kitlenin (laparoskopik parsiyel adrenalektomi) alındığını ifade etti. Böylelikle Demir, böbrek üstü bezinde kitlesi bulunan Selda Arslan'ı, İzmir Can Hastanesi'nde laparoskopik yöntemle ameliyat ederek, hayatı boyunca ilaç kullanmaktan kurtardı.