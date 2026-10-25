Fiyatlar 20 bin liradan başlıyor 200 bin liraya kadar çıkıyor

Turizm sektörü 2027 yaz sezonuna yönelik erken rezervasyon için düğmeye bastı. Tur şirketleri yaz sezonu için yüzde 50'ye varan indirim kampanyalarını duyururken otel fiyatları da açıklanmaya başladı. Kurban Bayramı'ndan eylül ayına uzanan tatil takviminde iki kişilik beş gecelik konaklama yarım pansiyon otellerde 20 bin liradan başlarken, her şey dahil üst segment tesislerde fatura 200 bin lirayı aşabiliyor.

SEZON BAYRAMLA AÇILIYOR

2027'de 16-19 Mayıs tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı tatil sezonunun da açılışı olarak görülüyor. Söz konusu dönemde iki yetişkinin beş gecelik konaklama yapması için minimum 20-30 bin TL bütçe ayırması gerekiyor. Ekonomik her şey dahil tesislerde 25-45 bin lira aralığı öne çıkıyor. Orta segment her şey dahil otellerde bütçe 40-80 bin liraya, üst segment tesislerde ise 80 ila 180 bin TL aralığında fiyatlar ortaya çıkıyor. Bu fiyatlar ultra lüks olarak konumlanan otellerde ise 400-500 bin lirayı bulabiliyor.

YAZIN FATURA KABARIYOR

Yaz tatilinin yüksek sezonu olarak görülen temmuz-ağustos aylarında ise fatura kabarıyor. Örneğin 15–20 Temmuz dönemini baz aldığımızda yarım pansiyon ekonomik tesisler için iki kişi beş gece pansiyonlarda fiyatlar 25-35 bin TL'den başlarken, her şey dahil ekonomik otellerde bu fiyatlar 35-60 aralığına çıkıyor. Orta segment tesislerde fiyat aralığı 50 ila 100 bin bandında seyrederken üst segmentte fiyat 100 bin liradan başlıyor 200 bin TL'yi aşıyor. Ultra lüks tesislerde ise bu fiyat 500-600 bin liraya kadar yükseliyor.

Ağustos ayı ise özellikle gurbetçilerin Türkiye tatili için en çok tercih ettiği dönem. Bu ayda hem gurbetçi vatandaş hem de iç pazarın artan talebiyle fiyatlar da adeta pik yapıyor. Yine 15-20 Ağustos tarihini baz aldığımızda sezon yoğunluğunun etkisiyle yarım pansiyon otellerde yaklaşık 28-45 bin lira, ekonomik her şey dahil tesislerde 40-70 bin lira aralığı öne çıkıyor. Orta segment tesislerde bütçe 70–110 bin liraya ulaşırken, üst segment otellerde 250 bin lirayı, ultra lüks tesislerde ise 700-800 bin liraya kadar çıkıyor.

BAŞI VE SONU DAHA HESAPLI

Okulların kapanmaya hazırlandığı haziran ayı ve açılmaya hazırlandığı eylül ayında ise yaz tatili için görece daha uygun fiyatlar olabiliyor. Örneğin 15-20 Haziran döneminde ekonomik yarım pansiyon otellerde beş gecelik konaklama için yaklaşık 15-25 bin lira, ekonomik her şey dahil tesislerde 25-50 bin lira arasında oteller dikkat çekiyor. Orta segment her şey dahil otellerde bu tutar 50-75 bin liraya, üst segmentte ise 80-180 bin lira ve üzerine çıkabiliyor. Eylül ayında ise bazı tesislerde daha uygun fiyatlı seçenekler bulunabiliyor. 15-20 Eylül döneminde ekonomik yarım pansiyon otellerde yaklaşık 15-28 bin lira, ekonomik her şey dahil tesislerde 25-45 bin lira arasında değişiyor. Orta segment tesislerde 40-75 bin lira, üst segmentte ise 70-170 bin lira ve üzeri fiyatlar var. Her şey dahil konseptinin en yaygın olduğu turizm bölgesi Antalya. Özellikle bu ildeki Alanya ve Side, farklı fiyat seviyelerindeki her şey dahil tesisleri karşılaştırmak isteyenler için seçenek sunuyor.

YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİMLER

Erken rezervasyon kampanyalarında yüzde 50'ye varan indirimler, peşin fiyatına vade farksız 9 taksite varan esnek ödeme seçenekleri, "Şimdi rezerve et, otele giriş yapmadan hemen önce öde" şeklinde ön ödemesiz rezervasyonlar, 72 saat kalana kadar hiçbir mazeret göstermeksizin iptal seçeneği, bonus ve sadakat kart puanları gibi türlü ödeme planları sunuluyor. Kampanyanın ilk başladığı ekim-kasım aylarında yüzde 50'ye varan indirim oranları sezon yaklaştıkça kademeli olarak düşüyor.