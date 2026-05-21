CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın 1 kilo altının fiyatı 6 milyon 606 bin TL'ye yükseldi

1 kilo altının fiyatı 6 milyon 606 bin TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 606 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 16:56

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yükselişle tamamladı.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 606 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 655 bin lira seviyesini gördü. Gün sonunda fiyat yüzde 0,2 artışla 6 milyon 606 bin liraya yükseldi.

Önceki işlem gününde standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin lira seviyesinde kapanmıştı.

İŞLEM HACMİ 8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 37 milyon 745 bin 425 lira olurken, işlem miktarı 1215,25 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 517 milyon 736 bin 602 lira seviyesine ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.595.000,00 4.500,00
En Düşük 6.606.000,00 4.471,00
En Yüksek 6.655.000,00 4.544,70
Kapanış 6.606.000,00 4.471,00
Ağırlıklı Ortalama 6.626.885,53 4.528,06
Toplam İşlem Hacmi (TL) 8.037.745.425,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.215,25
Toplam İşlem Adedi 68

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 21 Mayıs 2026 09:32
JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: Riskler hafife alınmamalı JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: “Riskler hafife alınmamalı” 21 Mayıs 2026 09:26
Dünyada kömür çelişkisi: Kapasite rekor, üretim düşük Dünyada kömür çelişkisi: Kapasite rekor, üretim düşük 21 Mayıs 2026 09:20
Küresel piyasalarda savaş ve enerji gündemi öne çıkıyor Küresel piyasalarda savaş ve enerji gündemi öne çıkıyor 21 Mayıs 2026 08:54
Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı 21 Mayıs 2026 08:37
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 20 Mayıs 2026 17:00
İngiltere, Rus petrol ürünlerine yaptırımları hafifletti İngiltere, Rus petrol ürünlerine yaptırımları hafifletti 20 Mayıs 2026 16:50
FAO’dan Hürmüz Boğazı alarmı: Küresel gıda fiyatlarında yeni kriz riski FAO’dan Hürmüz Boğazı alarmı: Küresel gıda fiyatlarında yeni kriz riski 20 Mayıs 2026 15:54
ABD’de mortgage başvurularında düşüş! Yükselen faizler talebi baskılıyor ABD’de mortgage başvurularında düşüş! Yükselen faizler talebi baskılıyor 20 Mayıs 2026 15:35
Macron’un merkez bankası adayı parlamentodan geçti: ECB’de faiz süreci belirsizliği azaldı Macron’un merkez bankası adayı parlamentodan geçti: ECB'de faiz süreci belirsizliği azaldı 20 Mayıs 2026 15:25
Çin’de kredi faiz oranları sabit bırakıldı Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı 20 Mayıs 2026 15:09
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Mayıs 2026 13:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.718,0700 Değişim 347,84 Son veri saati:
Düşük 13715,79 Yüksek 14063,63
Açılış
45,6162 Değişim 0,0433 Son veri saati:
Düşük 45,5736 Yüksek 45,6169
Açılış
53,0855 Değişim 0,3517 Son veri saati:
Düşük 52,9852 Yüksek 53,3369
Açılış
6.591,7240 Değişim 120,521 Son veri saati:
Düşük 6583,496 Yüksek 6704,017
Açılış
109,4609 Değişim 3,7348 Son veri saati:
Düşük 109,1968 Yüksek 112,9316
Açılış
BİST En Aktif Hisseler