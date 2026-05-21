1 kilo altının fiyatı 6 milyon 606 bin TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yükselişle tamamladı.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 606 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 655 bin lira seviyesini gördü. Gün sonunda fiyat yüzde 0,2 artışla 6 milyon 606 bin liraya yükseldi.

Önceki işlem gününde standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin lira seviyesinde kapanmıştı.

İŞLEM HACMİ 8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 37 milyon 745 bin 425 lira olurken, işlem miktarı 1215,25 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 517 milyon 736 bin 602 lira seviyesine ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.595.000,00 4.500,00 En Düşük 6.606.000,00 4.471,00 En Yüksek 6.655.000,00 4.544,70 Kapanış 6.606.000,00 4.471,00 Ağırlıklı Ortalama 6.626.885,53 4.528,06 Toplam İşlem Hacmi (TL) 8.037.745.425,57 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.215,25 Toplam İşlem Adedi 68