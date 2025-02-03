ABD doları ons altını rekor seviyelerden geri getirdi

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinden geri geldi. Bu geri gelişte , ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya ek gümrük vergileri getirmesinin küresel bir ticaret savaşına ilişkin korkuları artırması ve bunun ABD dolarının güçlenmesine yol açması etkili oldu.

ABD dolar endeks son üç haftanın zirvesine yakın seyrederken, Cuma günü 2817,23 dolara kadar yükselen ons altın bu sabah 2772,25 dolara kadar geri çekildi. Şu sıralarda yüszde 0,72 kayıpla 2780,94 dolarda.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "Piyasalar tarife dramaları nedeniyle sarsılmış görünüyor ve altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talep, ani düşüşleri sınırlamaya çalışabilir, ancak yükselen ABD doları engelleyici bir faktör olabilir. Daha büyük bir geri çekilmeden korunmak için 2.750 dolar aralığının korunması gerekecektir" dedi.

Citi ise, gümrük vergilerinin daha da artmasının altın için yükseliş olması gerektiğini ve muhtemelen fiyatları ons başına 3.000 dolara çıkaracağını söyledi. Bu arada, JP Morgan hisse senetlerinden gelen düşüş dalgasının yakın vadede altın üzerinde baskı yaratabileceğini, ancak yıkıcı tarifelerin külçe altın için orta vadeli bir boğa vakasını desteklemeye devam ettiğini belirtti.