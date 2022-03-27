Altın fiyatları 2 başlık arasında sıkıştı: Altın sert düşebilir! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu

Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte güvenli liman gömleğini giyen altın yükseliş trendini güçlendirmeye çalışırken bir yandan da Fed baskısı yemeye devam ediyor. Altın fiyatları, ons tarafında 1950 dolar bandının üzerinde seyrederken, gram tarafında ise 930 TL üzerinde haftayı kapattı. Kapalıçarşı'da gün içinde en çok merak edilen konular arasında gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı yer alıyor.

28 Ocak'ta 1.780 dolar seviyesini gördükten sonra yükseliş trendi yakalayan altın fiyatları, gittikçe şahinleşen merkez bankaları ile baskı yedi. A Para'da yayına katılan ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak, piyasadaki beklentilerini sıraladı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ? -Rusya'ya yeni yaptırımlar gelebileceği algısı altın fiyatları için destek oldu

-Dünya merkez bankalarının şahin söylemlerine rağmen özellikle Fed'in 50 baz puan faiz artırımı yerine 25 baz puan faiz artışı tercih etmesi

-Küresel düzeyde artan enflasyon ile enflasyondan korunma aracı olarak altın talebinin artması

"RUSYA UKRAYNA TARAFINDAKİ SÜREÇ UZADIKÇA ALTIN TALEBİ ARTIYOR" Piyasalarda riskli varlıklarda alımları baskılayan bütün negatif haberlerin altın fiyatları için destek olduğunu vurgulayan Sarı, "Ons altın fiyatı için 1.960 seviyesi önemli. Rusya Ukrayna Savaşı'nın sürmesi ve bu sürecin uzaması durumunda değerli metallerde yukarı yönlü fiyatlamaların olduğunu görebilir" dedi.

"ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞEBİLİR" Ons altın fiyatı için 1.970 dolar seviyesinin geçilmesiyle beraber önce 2.000 psikolojik bandı ardından 2.100 dolar düzeyinin konuşulabileceğini ifade eden uzman isim, "Altını düşürebilecek noktalar merkez bankaları olabilir. Burada faiz artırımları yükseldikçe altın fiyatları sert düşebilir. Ancak uzlaşma sağlanana kadar altın güçlü kalmaya devam edebilir" diye konuştu.

"ONS ALTIN İÇİN 1.900 DOLAR, GRAM ALTIN İÇİN 900 TL KRİTİK" Gram altın için 950 TL seviyesinin üzerinde 1000 TL kanalının gündeme gelebileceğini ifade eden Sarı, "Dünyada fonlar, kurumlar, bireyseller enflasyona karşı varlıklarını koruma yoluna gidebilirler. Gram altında 900 TL üzerinde, ons altın tarafında 1.900 dolar üzerinde geçici yükselişler sürebilir" yorumunda bulundu.

İşte Şirin Sarı'nın A Para'daki altın yorumları: Altın için 2 kritik başlık! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Sert düşüş gelebilir

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