Altın fiyatları Rusya-Ukrayna kaynaklı haberlerle yön buluyor. ABD Başkanı Joe Biden'in Macron'un önerisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna için yeni bir görüşme yapmayı prensipte kabul etti. Bu durum gram altın fiyatı için büyük önem arz eden ons altın fiyatlarını geriletti.

ONS ALTIN 1.900 DOLAR PSİKOLOJİK BANDINDAN UZAKLAŞTI

Biden'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaması halinde Putin ile görüşmeyi kabul etmesinin yarattığı olumlu hava ile birlikte uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı Cuma gününe göre yüzde 0,32 civarında geriledi. Spot atın şu sıralarda 1890,89 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, Fed'in faiz artırımı konusunda bu yıl daha agresif olabileceği yönünde JP Morgan'dan gelen değerlendirmelerin de altın fiyatı üzerinde baskı yarattığını belirtiyorlar.

Spot altın için yukarıda direnç seviyesi 1902 dolar/ons, burası aşılır ise 1920 dolar/ons hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise güçlü destek 1886 dolar/ons ve buranın altında 1865 dolar/ons desteği bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI 2 AYIN ZİRVESİNDEN DÜŞTÜ

Rusya Ukrayna krizi ile dalgalanan gram altın fiyatları ons tarafından esen rüzgarın etkisiyle 840 TL'yi görmüştü. Yeni haftada ons altın fiyatındaki geri çekilme sonrası altın gram fiyatı 830 TL'nin altına çekilerek, 2 ayın zirvesinden uzaklaştı.

21 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI KAÇ TL

SON DAKİKA CANLI GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 832,34

SATIŞ (TL) 832,45

GRAM ALTIN NE KADAR KAÇ TL? CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN FİYATI YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI

ALIŞ (TL) 1.353,00

SATIŞ (TL) 1.375,00

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CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 5.410,00

SATIŞ (TL) 5.479,00

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