Altın gram fiyatı Şubat ayına hareketli girdi. 2022 yılında Kur Korumalı TL Mevduat ürünün devreye alınmasıyla beraber baskı yiyen gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kuru ile yön buluyor. Küresel piyasalarda spot altın olarak da bilinen ve gram altın TL fiyatı için büyük önem arz eden, altın ons fiyatı Fed odaklı seyir izliyor. Fed'in gelecek dönem ki para politikası için ise bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi büyük önem arz ediyor. Dünyada yatırımcılar bugün açıklanacak istihdam verisini ve ons altın fiyatlamasını eş zamanlı takip edecek. Öte yandan, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok arananlar arasında yer alıyor.

İŞTE ALTIN FİYATLARI İÇİN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE TÜM ALTIN ÇEŞİTLERİ İÇİN CANLI RAKAMLAR…

Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Ons altın fiyatı Fed'in olası parasal sıkılaşma hamlesinin Mart ayında gelebileceği beklentisi ile baskılanırken, dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Bu iki taraftan da destek bulamayan altın gram fiyatı 800 TL psikolojik bandında tutunamadı ve 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu seviyenin ardından altın gram fiyatı bir miktar toparlanma emareleri gösterse de yükselişler sınırlı kalıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN O SAATE DİKKAT!

ABD'de bugün saat 16:30'da açıklanacak istihdam verisi öncesinde altın ons fiyatı bir miktar yükseliş eğilimi gösteriyor. Tarım dışı İstihdam rakamlarının hayal kırıklığı yaratacağı endişeleri yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltmesi ile ons altın fiyatı 1808 dolar düzeyini gördü.

Analistler, spot altın fiyatının tarım dışı istihdam verileri sonrasında 1816-1825 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini ve aşağıda destek olarak 1803-1797 dolar aralığına dikkat çekti.

4 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 788,23

SATIŞ (TL) 788,38

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU?

Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor.

ALIŞ (USD) 1.806,09

SATIŞ (USD) 1.806,39

CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 4 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.279,00

SATIŞ (TL) 1.305,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 5.117,00

SATIŞ (TL) 5.193,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 2.565,00

SATIŞ (TL) 2.612,00

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 5.256,00

SATIŞ (TL) 5.330,00

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 717,78

SATIŞ (TL) 726,29

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...