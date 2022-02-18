Kapalıçarşı'da canlı ve güncel olarak altın fiyatları üzerindeki son gelişmeler takip ediliyor. Dolar karşısında daima güvenilir yatırım aracı olarak görülen çeyrek altın 1.336 TL iken, tam altın 5 bin lira civarında güne başladı. Anlık ve canlı altın fiyatları takibi yapabilmek mümkün. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Şubat 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK, TAM, YARIM, GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? (18 ŞUBAT 2022)

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, 822 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarının bugünkü seyri ve canlı rakamlar şöyle;