Altın fiyatları YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ! Altın gram fiyatı Rusya-Ukrayna krizi ile yükseliyor: Gram altın ve çeyrek altın 9 Şubat 2022 bugün ne kadar kaç TL?

Altın gram fiyatı Şubat ayında, Rusya-Ukrayna krizi ile dalgalanmaya devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bulan gram altın TL fiyatı, 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye alınmasıyla dolar tarafından destek bulamadı. Ancak son dönemde dünyada artan jeopolitik riskler, merkez bankalarından gelen sıkılaştırma mesajlarına rağmen güvenli liman altına olan talebi artırdı. Altın fiyatları için yaşanan dalgalanlamalar sonrası yatırımcılar en çok, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı konusunda sık sık araştırma yapıyor.
İŞTE ALTIN FİYATLARI İÇİN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE TÜM ALTIN ÇEŞİTLERİ İÇİN CANLI RAKAMLAR HABERİN DEVAMINDA...
Uluslararası piyasalarda altın ons fiyatı, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarının yüksek geleceği beklentileri ile 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.
Analistler, Fed'in şahin bir duruş sergileyeceğinin büyük ölçüde fiyatlandığı ortamda yüksek enflasyon bekleyişlerinin ve Rusya-Ukrayna krizinin altın fiyatı için destek vermeye devam etmesini bekliyorlar.
GRAM ALTIN FİYATLARI 800 TL PSİKOLOJİK BANDINA YÖNELDİ
Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Altın ons fiyatı, Fed sonrası sürpriz bir şekilde şahinleşen ECB'ye rağmen artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile destek buldu. Yurt içinde dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Dolar/TL'den destek bulamayan altın gram fiyatı için altın ons fiyatı öne çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta 2022'in en düşük düzeyi olan 750 TL seviyesine yakınsayan altın gram fiyatı, yeni haftada 800 TL psikolojik sınırına kadar yükseldi.
9 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ (TL) 798,62
SATIŞ (TL) 798,74
CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU?
Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor.
ALIŞ (USD) 1.827,35
SATIŞ (USD) 1.827,58
CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 9 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.299,00
SATIŞ (TL) 1.317,00
ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 5.193,00
SATIŞ (TL) 5.245,00
CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...
KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 2.586,00
SATIŞ (TL) 2.638,00
ANLIK YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...
1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 5.298,00
SATIŞ (TL) 5.395,00
CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 726,39
SATIŞ (TL) 731,60
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...