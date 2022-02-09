Altın fiyatları YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ! Altın gram fiyatı Rusya-Ukrayna krizi ile yükseliyor: Gram altın ve çeyrek altın 9 Şubat 2022 bugün ne kadar kaç TL?

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Altın gram fiyatı Şubat ayında, Rusya-Ukrayna krizi ile dalgalanmaya devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bulan gram altın TL fiyatı, 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye alınmasıyla dolar tarafından destek bulamadı. Ancak son dönemde dünyada artan jeopolitik riskler, merkez bankalarından gelen sıkılaştırma mesajlarına rağmen güvenli liman altına olan talebi artırdı. Altın fiyatları için yaşanan dalgalanlamalar sonrası yatırımcılar en çok, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı konusunda sık sık araştırma yapıyor.

Analistler, Fed'in şahin bir duruş sergileyeceğinin büyük ölçüde fiyatlandığı ortamda yüksek enflasyon bekleyişlerinin ve Rusya-Ukrayna krizinin altın fiyatı için destek vermeye devam etmesini bekliyorlar.

Uluslararası piyasalarda altın ons fiyatı, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarının yüksek geleceği beklentileri ile 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI 800 TL PSİKOLOJİK BANDINA YÖNELDİ

Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Altın ons fiyatı, Fed sonrası sürpriz bir şekilde şahinleşen ECB'ye rağmen artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile destek buldu. Yurt içinde dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Dolar/TL'den destek bulamayan altın gram fiyatı için altın ons fiyatı öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta 2022'in en düşük düzeyi olan 750 TL seviyesine yakınsayan altın gram fiyatı, yeni haftada 800 TL psikolojik sınırına kadar yükseldi.