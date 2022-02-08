Altın gram fiyatı YÜKSELİYOR! Altın fiyatları için yön yukarı döndü: Gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Şubat 2022 bugün ne kadar kaç TL?

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Gram altın fiyatları Şubat ayına hareketli girerken, geçtiğimiz hafta 766 TL ile 2022'in en düşük seviyesi olan 750 TL'ye yakınsadı. Yurt içinde altın gram fiyatı artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile yeni haftada ons altın tarafından bulduğu destek ile yeniden 800 TL psikolojik bandı sınırına yükseldi. Öte yandan, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok arananlar arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI 800 TL PSİKOLOJİK BANDINA YÖNELDİ

Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Altın ons fiyatı, Fed sonrası sürpriz bir şekilde şahinleşen ECB'ye rağmen artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile destek buldu. Yurt içinde dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Dolar/TL'den destek bulamayan altın gram fiyatı için altın ons fiyatı öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta 2022'in en düşük düzeyi olan 750 TL seviyesine yakınsayan altın gram fiyatı, yeni haftada 800 TL psikolojik sınırına kadar yükseldi.