Altın ve petrol fiyatları Rusya-Ukrayna krizi ile hızlı yükseldi: Wall Street'te göstergeler kırmıza döndü

Rusya-Ukrayna krizi piyasalarda akşam saatlerinde hareketlenme yaşandı. Özellikle ABD cephesinden gelen Rusya her an işgale başlayabilir açıklamalarıyla altın ve petrol fiyatları yükselirken, hisse senedi piyasaları baskılandı.

FED ODAKLI YÖN ARAYAN ALTIN RUSYA-UKRAYNA KRİZİYLE 3 AYIN ZİRVESİNE YÖNELDİ ABD 40 yılın en yüksek enflasyonun görülmesi sonrası Fed'in Mart ayında beklenenden daha güçlü faiz artırımı yapabileceği endişesi piyasalarda temkinli duruşu tetiklerken, üzerine gelen Rusya Ukraya gerilimi açıklamaları risk iştahını baskıladı. Artan jeopolitik riskler sonrası güven liman etiketine sahip ons altın fiyatı 1.865 dolar ile yaklaşık 3 ayın zirvesine yöneldi.

GRAM ALTIN FİYATI 800 TL'Yİ HIZLA GEÇTİ Yurt içinde gram altın ons yönlü bu rüzgarın etkisiyle haftanın son işlem gününü 808 TL bandında kapattı. Altın gram fiyatı, gün içinde en düşük 786 TL en yüksek ise 810 TL düzeyini test etti. Bununla beraber 'Kur korumalı TL mevduat' ürünü etkisiyle istikrar kazanan dolar/TL nedeniyle gram altın TL fiyatı bu taraftan destek alamadığından yükselişler sınırlı kalıyor. CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

PETROL FİYATLARI ARZ KISINTISI VE JEOPOLİTİK RİSKLERLE 7 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ Artan jeopolitik riskler, arz kısıntıları ile birleşinde petrol fiyatları 96 dolara dayanarak 7 yılın zirvesini gördü. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2022 yılında petrol talebinin artacağı öngörüsünde bulundu. PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE CANLI RAKAMLAR