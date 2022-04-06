Altının gözü kulağı Fed`de! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları baskı altına girebilir

Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yaklaşık 20 gündür sıkışık bant hareketi sergiliyor. Altın fiyatları 28 Ocak tarihinde yükselen trend hareketine başlamış, Rusya Ukrayna müzakerelerinden gelen olumlu mesajlarla 8 Mart'tan itibaren gevşemeye başlamıştı.

A Para'da yayına katılan Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN FİYATLARI RİSK ORTAMINDAN BESLENİYOR" Altın fiyatlarının artan risk ve endişelerden beslendiğinin altını çizen Çiçek, "Altın bu risk ortamında güvenilir varlık olma özelliği ile öne çıkıyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nın zirve yaptığı dönemlerde ons altın 2.070 dolar düzeylerini gördü. Şimdi aslında oradaki gerilimin azalmasıyla altın fiyatları için de paralel bir şekilde aşağı çekildiğini gözlemliyoruz" dedi.

"KRİZİN TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜLMÜŞ OLMAMASI ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ ALGISINI CANLI TUTUYOR" En nihayetinde Rusya Ukrayna krizinin yüzde 100 bir şekilde ortadan kalkmış olmasını, savaş yaralarının çözülmüş olmasını konuşmuyoruz. Kriz ortamımın devam ettiğini ve yeni krizler olabileceği yönündeki beklentilerinin de canlı olması altın fiyatları için yükseliş algısını canlı tutuyor.

"ALTIN İÇİN ASIL BELİRTEÇ MERKEZ BANKALARI OLACAK" Merkez bankalarının sıkı para politikasına geçerek faiz artırım döngüsü içerisinde girmesinin altın fiyatları üzerindeki en büyük baskı olduğunu belirten uzman isim, "Burada önemli olan nokta merkez bankalarının enflasyonu faiz artırarak çözecek mi çözemeyecek mi, bunu görmemiz gerekiyor" dedi.

"ARZ ENDİŞELERİ VE TEDARİK KRİZLERİ PİYASALARIN GÜNDEMİNDE" Arz endişelerinin devam edecek olmasının, tedarik krizilerinin olmasının merkez bankalarının sıkı para politikasına geçerek talep enflasyonunu düşürse bile, küresel düzeyde enflasyon endişelerinin canlı kalmasının muhtemel olduğunu belirten Çiçek, "Enflasyondan korunma aracı olarak altın yine ön planda kalarak 2.000 dolar ons düzeyine yükselebilir" açıklamasında bulundu.

"ALTIN FİYATLARI FED YÖNLÜ BASKI ALTINA GİREBİLİR" Altın fiyatları için yegane önemli olan noktanın Fed'in faiz artırımı için vereceği kararlar olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Altın fiyatları önümüzdeki günlerde Fed yönlü satış baskısı altına girebilir. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalı" diye konuştu.

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısı piyasaların öncelikle gündeminde yer alıyor. Fed öngörüldüğü gibi Mart ayında 25 baz puan faiz artırımına gitti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesi Fed'in daha güçlü faiz artırımı yapmasının önüne geçerken, krizi konusunda müzakrelerin devam etmesi sonra özellikle Fed'in Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Ekonomistler ise yıl genelinde ise Fed'in 6 faiz artırımı yapacağı konusunda görüş bildiriliyor. Fed 3-4 Mayıs tarihlerinde FOMC toplantısını gerçekleştirerek, 4 Mayıs akşamı faiz kararını açıklayacak.