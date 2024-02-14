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Altının gramı 1968 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 11:09

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 11:09

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybederek günü yüzde 1,39 düşüşle 1967 liradan tamamladı. Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1968 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 1993 dolardan tamamlayarak 4 Aralık'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Ons altının fiyatı şu dakikalarda yatay seyrediyor.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırırken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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