CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının gramı 2 bin 355 lira liradan işlem görüyor

Altının gramı 2 bin 355 lira liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 355 lira seviyesinden işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 11:46

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 11:46

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel artış gösteren altının gram fiyatı günü yüzde 0,2 primle 2 bin 325 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 1 artışla 2 bin 355 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 580 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2.260 dolara yükselerek rekor tazeledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünün güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 400 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 200 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü 30 Mart 2024 09:16
ABD’de mal ticareti açığı şubatta arttı ABD'de mal ticareti açığı şubatta arttı 29 Mart 2024 16:28
Rusya petrol üretimini kısacak Rusya petrol üretimini kısacak 29 Mart 2024 16:09
Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 24,7 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 24,7 trilyon lira oldu 29 Mart 2024 14:49
ABD’de çekirdek PCE tahminlere paralel geldi ABD'de çekirdek PCE tahminlere paralel geldi 29 Mart 2024 16:08
Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor 29 Mart 2024 15:19
Altın 73 dolar değer kazandı! İslam Memiş altın gram fiyatı için alım fırsatını açıkladı Altın 73 dolar değer kazandı! İslam Memiş altın gram fiyatı için alım fırsatını açıkladı 29 Mart 2024 12:06
Brent petrolde ’Paskalya’ tatili Brent petrolde 'Paskalya' tatili 29 Mart 2024 11:34
Dünyada 62 bin 300 megavatlık nükleer enerji devreye alınacak Dünyada 62 bin 300 megavatlık nükleer enerji devreye alınacak 29 Mart 2024 11:25
Japonya’da 112,5 trilyon yenlik bütçe onaylandı Japonya'da 112,5 trilyon yenlik bütçe onaylandı 29 Mart 2024 09:15
Altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor 29 Mart 2024 11:36
Petrolde OPEC+ etkisi! Benzin ve mazot fiyatı değişecek mi? Petrolde OPEC+ etkisi! Benzin ve mazot fiyatı değişecek mi? 29 Mart 2024 09:13
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,16
%0,3155
ALTIN
1.002,13
%0,2129
DOLAR
1.000,82
%0,0821
BORSA
1.000,00
%0
EURO
1.199,51
%19,9506
ALTIN
1.138,56
%13,8563
DOLAR
1.004,22
%0,4216
BORSA
1.131,87
%13,1865
EURO
1.270,64
%27,0643
ALTIN
1.149,69
%14,9686
DOLAR
995,24
%-0,4762
BORSA
1.160,39
%16,0393
EURO
2.146,71
%114,6713
ALTIN
1.761,56
%76,1561
DOLAR
1.901,11
%90,111
BORSA
1.793,12
%79,3121
EURO
BİST En Aktif Hisseler