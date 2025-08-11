Altının gramı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 410 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 387 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 797 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, cuma gününü, önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 4 bin 443 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 4 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 387 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 797 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,9 azalışla 3 bin 369 dolardan işlem görüyor.

Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması küresel pay piyasalarında risk iştahını artırırken güvenli liman varlıklara talebin azalmasına neden oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacağını bildirdi.

Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti.

Bu gelişmelerle altın fiyatlarında satış baskısı arttı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında da sakin olacağını dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

