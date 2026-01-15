Avrupa borsaları Trump'ın çip tarifeleriyle karıştı

Avrupa borsaları bugün karışık bir seyir izliyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 artışla 613,2 puan seviyesinde işlem görürken, Avrupa'nın önemli endekslerinde farklı hareketler gözlemleniyor.

İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 10.191 puana yükselirken, İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 45.839 puan seviyesinde bulunuyor.

Düşüş tarafında ise Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 8.307 puan, İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 17.647 puan ve Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 25.293 puan seviyesinde işlem görüyor.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI AVRUPA PİYASALARINI ETKİLİYOR

Avro Bölgesi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarını yakından takip ediyor. Trump'ın bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasını öngören kararname imzalaması da borsa fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Trump, ABD'nin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürdü. Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD'den gelen egemenlik devri taleplerini reddetmişti.

DANİMARKA'DAN ASKERİ HAMLE

Avrupa ülkelerinden ABD'nin talebine karşı tepkiler artarken, Danimarka Savunma Bakanlığı Grönland'daki askeri varlığını güçlendirme kararı aldığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin değerlendirmesinde, Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesi halinde "eşi benzeri görülmemiş" zincirleme sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İRAN GELİŞMELERİ RİSK ALGISINI DÜŞÜRDÜ

Trump'ın İran'da protestocuların öldürülmesinin durdurulduğunu duyduğunu söylemesi jeopolitik riskleri azalttı. Bu durum ABD'nin askeri müdahale olasılığını düşürerek piyasalardaki risk algısını olumlu etkiledi.

FED BAŞKANI POWELL GÖREVİNDE KALACAK

Trump ayrıca, Fed genel merkezi tadilatı için yapılan maliyet aşımlarına ilişkin cezai soruşturmaya rağmen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma planı olmadığını açıklayarak Fed belirsizliğini giderdi.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK EKONOMİK VERİLER

Analistler, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra aşağıdaki ekonomik verilerin piyasalarda etkili olacağını belirtiyor:

- Avro Bölgesi sanayi üretimi

- Avrupa dış ticaret dengesi

- ABD New York Fed imalat sanayi endeksi

Yoğun veri gündemi, Avrupa borsalarının ilerleyen saatlerdeki seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.