Euro Bölgesi kasım ayında dış ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2025 yılı kasım ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, AB'nin ihracatı kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalarak 213,8 milyar avroya gerilerken, ithalatı da yüzde 2,9 düşüşle 205,7 milyar avro oldu. Böylece AB, kasım ayında 8,1 milyar avro dış ticaret fazlası elde etti.

Euro Bölgesi'nde ise aynı ayda ihracat, 2024'ün kasım ayına kıyasla yüzde 3,4 azalarak 240,2 milyar avroya, ithalat ise yüzde 1,3 düşüşle 230,3 milyar avroya indi. Bu gelişmeler sonucunda Euro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası 9,9 milyar avro olarak hesaplandı.

Kasım ayında AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler sırasıyla 37,4 milyar avro ile ABD, 28,4 milyar avro ile İngiltere, 18,7 milyar avro ile İsviçre, 16,4 milyar avro ile Çin ve 9,6 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en çok ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 48,7 milyar avro ile Çin, 26,7 milyar avro ile ABD, 13 milyar avro ile İngiltere, 12,3 milyar avro ile İsviçre ve 8,1 milyar avro ile Türkiye olarak sıralandı.