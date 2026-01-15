Çin yapısal faiz oranlarını düşürecek

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zou Lan, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, çeşitli yeniden kredi araçları için bir yıllık faiz oranının yüzde 1,5'ten yüzde 1,25'e indirileceğini duyurdu. Bu adımın, bankaları farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere kredi sağlamaya teşvik etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Çin Merkez Bankası (PBOC), ayrıca özel şirketlere yönelik yeni bir yeniden kredi programı hayata geçirecek ve teknoloji inovasyon kredilerinin kotalarını yükseltecek.

Zou Lan, bankaların faiz marjlarındaki iyileşmenin politika faizinde indirime gidilmesi için alan oluşturduğunu belirtirken, bu konuda net bir takvim paylaşmadı.

PBOC, 2025 yılı içinde politika faizinde yalnızca 10 baz puanlık bir indirim yaptı.

Kredi büyümesini desteklemek amacıyla mevcut araçları birleştirip genişletmeyi planlayan Merkez Bankası, küçük işletmeler ve tarım sektörü için sağlanan kredilere ek olarak 500 milyar yuanlık yeni kaynak aktaracak.

Zou ayrıca, yeterli likiditenin korunması için açık piyasa işlemleri kapsamında devlet tahvillerinin alım satımının kademeli biçimde artırılacağını ve para politikası kurulunun, kısa süre içinde uygulanacak politikalara ilişkin ayrıntıları içeren belgeleri yayımlayacağını söyledi.