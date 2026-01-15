CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin yapısal faiz oranlarını düşürecek

Çin yapısal faiz oranlarını düşürecek

Çin Merkez Bankası (PBOC), yapısal para politikası araçlarındaki faiz oranlarını 0,25 puan düşüreceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2026 13:06

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zou Lan, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, çeşitli yeniden kredi araçları için bir yıllık faiz oranının yüzde 1,5'ten yüzde 1,25'e indirileceğini duyurdu. Bu adımın, bankaları farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere kredi sağlamaya teşvik etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Çin Merkez Bankası (PBOC), ayrıca özel şirketlere yönelik yeni bir yeniden kredi programı hayata geçirecek ve teknoloji inovasyon kredilerinin kotalarını yükseltecek.

Zou Lan, bankaların faiz marjlarındaki iyileşmenin politika faizinde indirime gidilmesi için alan oluşturduğunu belirtirken, bu konuda net bir takvim paylaşmadı.

PBOC, 2025 yılı içinde politika faizinde yalnızca 10 baz puanlık bir indirim yaptı.

Kredi büyümesini desteklemek amacıyla mevcut araçları birleştirip genişletmeyi planlayan Merkez Bankası, küçük işletmeler ve tarım sektörü için sağlanan kredilere ek olarak 500 milyar yuanlık yeni kaynak aktaracak.

Zou ayrıca, yeterli likiditenin korunması için açık piyasa işlemleri kapsamında devlet tahvillerinin alım satımının kademeli biçimde artırılacağını ve para politikası kurulunun, kısa süre içinde uygulanacak politikalara ilişkin ayrıntıları içeren belgeleri yayımlayacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 14 Ocak 2026 16:38
ING’den Türkiye için enflasyon beklentisi ING'den Türkiye için enflasyon beklentisi 14 Ocak 2026 16:26
Euro’ya geçiş Bulgaristan borsasını harekete geçirdi Euro’ya geçiş Bulgaristan borsasını harekete geçirdi 14 Ocak 2026 16:22
OPEC’in ham petrol üretimi aralık ayında arttı OPEC'in ham petrol üretimi aralık ayında arttı 14 Ocak 2026 16:11
Jeopolitik krizler nedeniyle Avro Bölgesi’nde büyüme riskleri artıyor Jeopolitik krizler nedeniyle Avro Bölgesi'nde büyüme riskleri artıyor 14 Ocak 2026 15:28
BofA’nın net karı arttı BofA’nın net karı arttı 14 Ocak 2026 15:27
Uluslararası Çalışma Örgütü: Küresel işsizlik stabil Uluslararası Çalışma Örgütü: Küresel işsizlik stabil 14 Ocak 2026 13:34
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Ocak 2026 13:18
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 14 Ocak 2026 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Ocak 2026 10:02
Brent petrolün varili 64,85 dolar Brent petrolün varili 64,85 dolar 14 Ocak 2026 10:00
Japonya’dan faiz artışı sürecek mi? Japonya'dan faiz artışı sürecek mi? 14 Ocak 2026 09:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.377,8300 Değişim 127,95 Son veri saati:
Düşük 12318,63 Yüksek 12446,58
Açılış
43,2003 Değişim 0,0289 Son veri saati:
Düşük 43,1671 Yüksek 43,196
Açılış
50,4049 Değişim 0,1412 Son veri saati:
Düşük 50,3007 Yüksek 50,4419
Açılış
6.403,2530 Değişim 69,488 Son veri saati:
Düşük 6361,898 Yüksek 6431,386
Açılış
125,6921 Değişim 10,0878 Son veri saati:
Düşük 119,9517 Yüksek 130,0395
Açılış
BİST En Aktif Hisseler