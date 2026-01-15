Petrolde Trump etkisi: Fiyatlar geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolarda yaşanan ölümlerin sona erdiğini belirtmesi, İran'a olası askeri müdahale ve petrol arzında kesinti endişelerini hafifletti. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Brent petrolü varil başına yüzde 4,27 düşüşle 63,68 dolara, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,32 kayıpla 59,34 dolara geriledi. Önceki gün 66,50 doların üzerine çıkan Brent petrol, Trump'ın açıklamaları sonrası kazançlarının çoğunu geri verdi.

Analistler, Trump'ın mesajlarının jeopolitik risk primini azalttığını ancak riskin tamamen ortadan kalkmadığını belirtiyor. Ayrıca ABD'de petrol ve benzin stoklarının beklentilerin üzerinde artması, fiyatlar üzerinde ek baskı yarattı.

Buna ek olarak Venezuela'nın petrol üretim kesintilerini geri alması ve ihracatı yeniden başlatması, küresel arzın artmasına ve fiyatların düşmesine katkı sağladı. Çin'in ham petrol ithalatındaki artış ise talep tarafındaki hareketliliği gösterirken, genel olarak piyasalarda arz ve talep dengesi fiyatları şekillendirdi.