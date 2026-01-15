Almanya ekonomisi iki yıllık resesyondan sınırlı büyüme ile çıktı

CANLI BORSA
Almanya ekonomisi iki yıllık resesyonun ardından 2025’te sınırlı büyüme gerçekleştirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan ilk hesaplamalara göre, Almanya ekonomisi 2025 yılında büyüme patikasına geri döndü. Fiyat etkilerinden arındırılmış GSYH büyümesi bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış Almanya ekonomik büyüme oranı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

İKİ YILLIK RESESYON SONRASI ALMANYA EKONOMİSİNDE TOPARLANMA

Destatis Başkanı Ruth Brand, iki yıllık resesyon döneminin ardından Almanya ekonomisinin yeniden büyüme sürecine girdiğini açıkladı. Ekonomik büyümedeki artışın özellikle hanehalkı tüketim harcamaları ve kamu harcamalarından kaynaklandığı belirtildi.

ALMANYA İHRACAT VERİLERİ: ÜÇ YIL ÜST ÜSTE DÜŞÜŞ

Almanya ihracatı 2025 yılında yüzde 0,3 gerileyerek üçüncü yıl üst üste düşüş kaydetti. Mal ihracatı yüzde 0,7 azalırken, hizmet ihracatı yüzde 1,1 artış gösterdi. ABD gümrük tarifeleri, euro değer kazanımı ve Çin rekabeti Almanya ihracat performansını olumsuz etkiledi.

ALMANYA YATIRIM VERİLERİ VE SABİT SERMAYE GELİŞMELERİ

Almanya'da yatırımlar zayıf seyretmeye devam etti. Toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 0,5 gerilerken, makine ve teçhizat yatırımları yüzde 2,3, inşaat yatırımları ise yüzde 0,9 azaldı.

SEKTÖREL PERFORMANS: İMALAT, İNŞAAT VE HİZMETLER

Almanya imalat sanayi katma değeri yüzde 1,3 düşerek üçüncü yıl üst üste gerileme kaydetti. Almanya inşaat sektörü daha keskin bir düşüş yaşayarak yüzde 3,6 azaldı.

Almanya hizmet sektöründe ise karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde katma değer yüzde 1,2 artarken, kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık sektörlerinde yüzde 1,4 büyüme gerçekleşti.

ALMANYA TÜKETİM HARCAMALARI VE İSTİHDAM RAKAMLARI

Hanehalkı nihai tüketimi yüzde 1,4, kamu tüketim harcamaları yüzde 1,5 arttı. Almanya istihdam verileri 2025'te ortalama 46,0 milyon kişiyle yatay seyir izledi.

ALMANYA BÜTÇE AÇIĞI VE MALİ GÖSTERGELER

Genel devlet bütçe açığı yaklaşık 107 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Almanya bütçe açığı/GSYH oranı yüzde 2,4'e gerileyerek kritik yüzde 3 eşiğinin altında kalmayı başardı.

